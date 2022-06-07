Hac fiyatları otel tercihli konaklama ücreti 2 kişi ve 1 çocuk ücreti kaç para oldu 2022

Binlerce müslümanın korona yasaklarının ardından heyecanla beklediği 2022 Hac takvimi belli oluyor. 2022 yılında Hac ibadeti 7 Haziran'da başlayacak. Peki 2022 yılında hac fiyatları kişi başı kaç para olacak, konaklama ücreti belli oldu mu? Suudi Arabistan 2022 yılı için Türkiye’ye 37.770 kişilik hac kontenjanı ayırdı. Hac kayıt işlemlerini yapanlar ise fiyatlar hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, 2022 hac fiyatları belli oldu mu?

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Suudi Arabistan yönetimi Türkiye’den umre ziyaretlerine şevval ayıyla birlikte izin verdi. Hac vazifesi içinse bu yıl ülkemize 37.770 kişilik kontenjan ayrıldı. Peki, hac konaklama 2022 yılında kişi başı ücretleri ne kadar oldu, otel ve oda konaklama Hac ücretleri 2022 yılında ne kadar oldu?

Hac yaşı kaç oldu: Hac yaşı 65 yaş ve altı olarak belirlendi. Verilen bilgiye göre 65 yaş üstü bireyler Hac'ca gidemeyecek.

Hac ne zaman: Hac ve Umre Kurulu'nun verdiği karara göre 2022'de Hac 7 Haziran'da başlayacak.

Bu yıl kura çekilecek mi: Alınan bilgiye göre, bu sene için yeni bir kura çekimi yapılmayacak. Kontenjanlar, 2020'den devreden uygun koşullardaki kişilerin tercihine bağlı olacak.

2022 Hac fiyatları: Hac fiyatları genellikle Riyal cinsinden belirleniyor. Her yıl hac Her yıl hac fiyatı, kişi başı kişi başı ortalama 16 Bin Riyal (yaklaşık 62 Bin Türk Lirası) ile 22 Bin Riyal (yaklaşık 86 Bin lira) arasında değişiy 86 Bin lira) arasında değişiyordu. Bu fiyat farkının sebebi de kalınan otele ve odada kalan kişi sayısına göre değişiklik gösteriyordu. 2022'de de hac fiyatlarının 16 Bin Riyal ile 22 Bin Riyal arasında olacağı öngörülüyor.

Hac fiyatları kaç para oldu: İlk hac kafilesi 7 Haziran 2022’de yola çıkacak. Hac için 2022 yılında bir kura çekimi gerçekleşmedi. 2020 yılında yapılan kura çekimi geçerli sayıldı. Ancak bu yıl hacca 65 yaş altı vatandaşların gitmesine onay çıktı. 65 yaş üstü vatandaşlar ise haklarını bir sene sonra kullanabilecek. Hacca gidecek olanların Biontech ya da Sinovac aşılarından birinden en az 2 doz yaptırmış olma şartı bulunuyor. Hacca gitmek isteyenler kesin kayıt işlemlerini 13 Mayıs’ta tamamladı.

Diyanet 2022 yılı için hac fiyatı açıklaması yaptı. 2020 yılında açıklanan fiyatlar ise şöyleydi: