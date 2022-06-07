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Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan siyasi suikast iddiası: Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu hedefte

Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan siyasi suikast iddiası: Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu hedefte

"TÜRKİYE karıştırılmak isteniyor" iddiasında bulunan Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan siyasi suikast iması. Özdağ, "Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu hedefte, dikkatli olmalılar" dedi.

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Gelecek Partili Selçuk Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun hedefte olduğunu belirterek, "Dikkatli olmalılar" uyarısını yaptı. 

Kılıçdaroğlu'nu orada öldürmek istediler
Özdağ, “Türkiye'de aydınlara saldırıldı, başbakanlar ve bakanlar öldürüldü. Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan linç girişimi önemli bir saldırıdır. Daha önce de kendisine Artvin’de silahlı saldırı düzenlenmişti. Kılıçdaroğlu orada öldürülecekti.” dedi. Özdağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"Bu da Türkiye'yi ayağa kaldıracak ve bu kaoslarla beraber OHAL ilan edilerek içe kapatılacak ve muhalefet susturulacaktı. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.

Bana da bir saldırı olmuştu. O saldırıda da ben dövülerek öldürülecektim. Ardından da muhalefet, yeni kurulan partilerdekiler konuşamayacaktı. O ana kadar 50’ye yakın gazeteci  ve siyasetçiye saldırı yapıldı. Arka planı araştırılmadı.

Türkiye karıştırılmak isteniyor. Kaos ortamından istifade etmek istiyorlar. Koltuklarını kirletenler var.  Üç kişi hedefte; Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu. Dikkatli olmalılar."

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