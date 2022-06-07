Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki: Bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile yaşanan Ege adaları gerilimine ilişkin açıklama yaptı. Çavuşoğlu, " Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin. İhlali sonlandırmazsa adaların egemenlik tartışmalarına başladık zaten" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, Balkan ülkelerinden enerji konusunda işbirliği talepleri geldiğini söyledi.

Diğer taraftan Çavuşoğlu, "Yunanistan'da ihlalden vazgeçilmezse, adalarda egemenlik tartışılır" dedi.

Çavuşoğlu, "En haksız durumda bile ağlamada çok başarılılar. Gelir yüzünüze sarılırlar, arkalarına döndükleri zaman nefret, kin, yalan, iftira. Bunlar siyasetçilere yakışan tavırlar değil. Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin. İhlali sonlandırmazsa adaların egemenlik tartışmalarına başladık zaten." ifadelerine yer verdi.