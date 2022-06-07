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Türk çayı ihracatı yüzde 15 arttı! 9,8 milyon dolarlık gelir elde edildi

Türk çayı ihracatı yüzde 15 arttı! 9,8 milyon dolarlık gelir elde edildi

Türkiye'den yılın ocak-mayıs döneminde yapılan çay ihracatı yüzde 15 artarak, 9 milyon 801 bin 535 dolara ulaştı.

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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan,  Türkiye'den yılın 5 ayında 93 ülkeye çay ihraç edildiğini söyledi. Ocak-mayıs döneminde 2 bin 982 tonluk çay ihraç edildiğini aktaran Gürdoğan, söz konusu ihracattan da 9 milyon 801 bin 535 dolar kazanç sağlandığını belirtti.

Paradurumu sitesinin haberine göre; Gürdoğan, geçen yılın aynı döneminde de 2 bin 115 ton çay ihracatı karşılığında 8 milyon 511 bin 977 dolar gelir elde edildiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 41, değerde de yüzde 15 arttı. Belçika, Almanya ve Birleşik Krallık en fazla çay ihraç edilen 3 ülke oldu. Bekçika'ya 2 milyon 237 bin 680 dolarlık, Almanya'ya 1 milyon 484 bin 780 dolarlık ve Birleşik Krallık'a da 1 milyon 248 bin 404 dolarlık çay dış satımıyapıldı."

Paralel ülke çeşitliliği

İhracattaki artışa paralel ülke çeşitliliğinin de arttığına dikkati çeken Gürdoğan, geçen yıldan farklı Macaristan, Fildişi Sahili, Kamerun, Ekvator Ginesi, Gambiya, Kenya, Estonya, Çekya ve Mayotte'ye de bu dönem çay satıldığını kaydetti.

Gürdoğan, söz konusu ihracat potansiyelinden yola çıkarak beklentilerinin yüksek olduğunu işaret ederek, çay ihracatında yılı çok güzel rakamlarla tamamlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.

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