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Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm gerginliği! Polisle vatandaş arasında arbede çıktı

Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm gerginliği! Polisle vatandaş arasında arbede çıktı

Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarında gerginlik yaşandı. Yasal sürede evlerini tahliye etmeyen vatandaşların elektik, su ve doğalgazları kesildi. Evden çıkmamak için direnen vatandaşlarla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

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Beyoğlu Fetihtepe’de kentsel dönüşüm için yeni süreç başladı. Hukuki sürede evlerini tahliye etmeyen hak sahiplerinin binalarında elektrik, su ve doğalgaz erişimine son verildi.

Mahalleye gelen ekipler, evlerinin terk etmeyen vatandaşların direnişiyle karşılaştı. Mahallede polisle vatandaşlar arasında zaman zaman arbede yaşandı. Bu sırada bir kadının evinin camından aşağıdaki polis ekiplerinin üzerine su döktüğü görüldü. Vatandaşlar elektrik kesmeye çalışan ekiplere de tepki gösterdi.

Bazı vatandaşlar ise araçların altına yatarak yolu trafiğe kapatmaya çalıştı. Bu sırada fenalaşan bir vatandaşa, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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