BIST 2.633
DOLAR 16,77
EURO 17,94
ALTIN 994,44
HABER /  SPOR

Kadın futbol takımındaki 2 futbolcu erkek iddiası! Sakalları var meğer erkek kimliği için...

Kadın futbol takımındaki 2 futbolcu erkek iddiası! Sakalları var meğer erkek kimliği için...

İRAN Kadın Milli Takımı kalecisinin 'erkek' olduğu iddialarının bir benzeri Türk futbolunda yaşanıyor. Türkiye Kadınlar 3. Ligi Play Off son 16 turunda Adana-01 ile Rusumat-04 Gençlik arasında oynanan müsabakayı Ordu ekibi Rusumat-04 Gençlik 2-0 kazandı. Adana temsilcisi rakibinin 2 erkek oyuncu oynattığını iddiasıyla Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na başvuruda bulundu.

Abone ol

Türkiye’de kadın futbolunda dünya tarihine geçecek bir olay yaşandı. İddiaya göre, maçta forma giyen 4 ve 8 numaralı Rusumat-4 Gençlik takımında D.Ö. ile S.A., erkekti ve mavi kimlik almak için mahkemeye başvurmuşlardı. Ancak henüz mavi kimliklerini alamayan D.Ö. ile S.A., pembe kimlik taşıyorlardı ve kadın statüsündeydi.

Federasyon itirazı haklı bulundu

Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Adana-01 takımının itirazını haklı bulurken kararında, “Adana 01 Kadın Futbol Spor Kulübü itirazı hakkında, 29 Mayıs 2022 tarihinde oynanan Kadınlar 3. Ligi (Play Off) Adana 01 Kadın Futbol Spor Kulübü - Rusumat-4 Gençlik ve Spor Kulübü müsabakasında, Rusumat-4 Gençlik futbolcuları D.Ö. ve S.A.’nın 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde idari tedbirli sayılmasına, soruşturma dosyasının gereğinin takdir ve ifası için ilgili kurula sevki amacıyla TFF Genel Sekreterliği’ne gönderilmesine” ifadelerini verdi. 

Rusumat-4 Gençlik bakın nasıl savunma yaptı?
İtiraz, TFF yönetimince görüşülerek karara bağlanacak. Rusumat-4 Gençlik, iki oyuncunun mavi kimlik almak için mahkemeye başvurduğunu doğrularken, “Ancak şu an pembe kimlik taşıyorlar ve kadınlar. Yanlış bir durum yok. Kadın kimliğini taşıyan birine erkek diyebilir misiniz?” savunması yaptı.

Erkek olmak için mahkemeye başvurmuşlar
Adana-01 ise “Söz konusu 2 oyuncu da erkek olmak için, mavi kimlik taşımak için mahkemeye başvurmuş. Görünüşlerinde de erkek oldukları belli. Maç esnasında, sonrasında herkes bu iki sporcunun erkek olduğunu gördü, hakem dahil herkes şaşkındı. Kadın futbolcularımız, sakallı ablalarıyla maç yaptı” bilgilerini paylaştılar.

Ordu temsilcisinin gol silahları..
Rusumat-4 Gençlik, Kadınlar 3. Lig M Grubu’nda bu sezon oynadığı 10 maçın tamamını kazanırken rakip fileleri 40 kez havalandırdı sadece 1 gole izin verdi. Ordu ekibi bu performansıyla play-off’ta mücadele etmeye hak kazanırken 1. turda Muş Alpaslan Spor’u 10-0’la geçti. Bu karşılaşmada Rusumat-4 Gençlik’in ilk 2 golünü şu an haklarında tedbir kararı bulunan S.A. ile D.Ö. ağlara gönderdi. Malatya’da Adana-01 ile oynanan ve Rusumat-4 Gençlik’in 2-0 kazandığı karşılaşmada da söz konusu isimler 11’de başladılar. S.A’nın bu sezon 3, D.Ö’nün ise toplamda 2 golü bulunuyor. Rusumat-4 statü gereği 2. Lig’e çıktı. 

Kapsamlı testlerden geçiriliyorlar
Mavi kimlik için mahkemeye başvuranlar hormonal ve psikolojik testlerden geçiriliyor. Mahkemenin talebi ile uzmanlar başvuranları jinekolojik, ürolojik ve psikolojik testlere tabi tutuyor. Testosteron hormonları, davranışsal hareketleri takip ettikten sonra hazırladıkları raporu mahkemeye sunuyor. Mahkeme onay verdikten sonra, mavi kimlik için İçişleri Bakanlığı’na başvuruluyor.

İran'lı kadın futbolcu da 'erkek' diye linç edilmişti

2022 AFC Kadınlar Asya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'nda yer alan İran, son maçında Ürdün ile karşılaşmıştı. Normal süresi golsüz sona eren mücadelede seri penaltı atışlarına geçilmişti. İki kurtarış yapan ve İran'ın maçı 4-2 kazanarak kupaya katılmasını sağlayan kaleci Koudaei, bu başarısıyla değil Ürdün Futbol Federasyonu'nun iddiasıyla tartışmaların odağındaki isim olmuştu. Ürdün, kalecinin kadın değil erkek olduğunu iddia etmiş, daha sonra Ürdün'ün iddiası boş çıkmıştı. 

ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili ibrahim Aydemir: Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nun başına bela oldu
AK Partili ibrahim Aydemir: Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nun başına bela oldu
Kadın futbol maçında erkek oyuncu iddiası! Meğer iki futbolcu...
Kadın futbol maçında erkek oyuncu iddiası! Meğer iki futbolcu...
Lise yüzdelik dilim kontenjan tablosu 2022 lise taban/tavan puanları hesaplaması
Lise yüzdelik dilim kontenjan tablosu 2022 lise taban/tavan puanları hesaplaması
Hac fiyatları 2022 diyanet kişi başı ücreti kaç para oldu Diyanet
Hac fiyatları 2022 diyanet kişi başı ücreti kaç para oldu Diyanet
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! "Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi"nin detayları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! "Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi"nin detayları belli oldu
Tabelada 995 lira yazan gram altının gerçek fiyatı şoke etti İslam Memiş duyurdu
Tabelada 995 lira yazan gram altının gerçek fiyatı şoke etti İslam Memiş duyurdu
2022 ve 2023 eğitim öğretim yılı takvimi MEB okullar ne zaman açılacak?
2022 ve 2023 eğitim öğretim yılı takvimi MEB okullar ne zaman açılacak?
48 yıl sonra Kıbrıs'a giderek şehit arkadaşları için dua etti
48 yıl sonra Kıbrıs'a giderek şehit arkadaşları için dua etti
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'ın evine silahlı saldırı
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'ın evine silahlı saldırı
Televizyonda çok kez izledi başına geldi komşularımın yüzüne bakamıyorum
Televizyonda çok kez izledi başına geldi komşularımın yüzüne bakamıyorum