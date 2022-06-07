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Dolar bir anda çıldırdı 17 liraya gidiyor gram altın da uçuyor 7 Haziran 2022 salı rakamları

Dolar bir anda çıldırdı 17 liraya gidiyor gram altın da uçuyor 7 Haziran 2022 salı rakamları

7 Haziran 2022 salı günü saat 10.30 itibariyle dolar ve altın fiyatları çıldırmış durumda. Dolar kuru aniden fırladı ve 16.70 lirayı devirdi. Gram altının fiyatı da 990 liraya çıktı. Altın ve doların ateşini körükleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam kabineden sonra yaptığı faiz açıklaması oldu yorumları var. İşte altın ve doların son hali:

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada faiz artırımlarına kapıyı kapatarak "Kimse bu iktidarın faiz arttırmasını beklemesin. Daha da düşürecek, istihdamı, ihracat ve yatırımı arttıracağız" dedi.

Erdoğan'ın bu açıklamaları ABD'den gelen haberle de birleşince dolar ve altın fiyatları fırladı. Küresel olarak değer kazanmasının etkisiyle dün 16.60 lira seviyesini gören dolar kuru 7 Haziran 2022 Salı gününe 16.63 TL'den Euro/TL kuru ise 17,77 TL'den başladı. Ardından üst üste rekorlar gelmeye başladı. Dolar kuru saat 10.30 itibariyle 16.73, EURO 17.95'e fırladı. 

Altın fiyatları da uçuyor
Gram altının fiyatı da doların etkisiyle uçuşa geçti. Saat 10.30 itibariyle gram altın fiyatı 990 lirayı buldu. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ise şöyle:

7 haziran 2022 altın

Neden yükseldi?
Dolar, ABD'nin 10 yıllık tahvillerindeki getirinin yüzde 3,05'e ulaşmasıyla yükselişini hızlandırdı. Doların küresel para birimleri karşısındaki gücünü gösteren DXY endeksi de 102,71'e ulaştı. 

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