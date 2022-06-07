7 Haziran 2022 altın ne kadar oldu? Gram 1000 liraya göz kırptı çeyrek...

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 981,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 990,8 lira seviyesinde işlem görüyor.

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Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,9 artışla 990,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.627 lira, Cumhuriyet altını da 6.645 liradan satılıyor.

Dün, yüzde 0,5 azalışla 1.841,6 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.845,2 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verilerinin, zirveden dönüş sinyali verebileceği beklentisi artsa da ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3'ün üzerine çıkmasının emtia piyasalarında oynaklığa neden olduğunu kaydetti.