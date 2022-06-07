Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bugün Türkiye'ye geliyor!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyareti öne alındı, süresi uzatıldı. Dışişleri Bakanlığı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'ye bugün geleceğini açıkladı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un kritik ziyaret 8 Mayıs Çarşamba günü Türkiye'ye gelecekti ancak ziyaretin günü öne çekildi süresi de uzatıldı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 7-8 Haziran 2022 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kremlin: Suriye'ye yönelik olası operasyon gündemde

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyaretine yönelik açıklamalarda bulunmuş ve görüşmede Suriye'deki olası operasyonun gündeme geleceğini söylemişti. Peskov, Türkiye’nin operasyon düzenleyebileceği Suriye kentlerinin çevresindeki mevzilerini güçlendirdiği yönündeki haberler sorulunca "Bu konuda yorum yapmayacağım. burada bahsedilen, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemen topraklarıdır. Bu devletin ordusu, kendi topraklarındaki alanları istediği derecede güçlendirebilir" ifadelerini kullanmıştı.

Rus Bakan Lavrov ise, "Fırat’ın doğusunun önemli bir bölümünü işgal eden Amerikan ordusu doğrudan ayrılıkçılığı teşvik ediyor. Türkiye elbette kayıtsız kalamaz" demişti.

ABD: Yakından takip edeceğiz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türkiye ziyaretine dair değerlendirmelerde bulunmuştu. Price, ABD'nin sözkonusu ziyareti yakından takip edeceğini ve ziyaretten sonra görüşmelerle ilgili Ankara ile konuşacaklarını açıklamıştı.

Gıda krizi

Price, Ukrayna’nın gıda ve gübresinin küresel piyasaya ihracı konusunda bu ülkenin de masada olması gerektiğini belirtmişti. Gıda ve gübre konusundaki sorunun Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya müdahale ettiğinden bu yana devam eden bir sorun olduğunu vurgulayan Price, Lavrov’un Ankara’daki temaslarının bahsi geçen gübre ve gıda ihracatı sorunun çözmeye yetmeyeceğini, Ukrayna’nın da bu konuya dahil olması gerektiğini savunmuştu.