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Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk serisi başlıyor

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk serisi başlıyor

Basketbol severlerin heyecanla beklediği Basketbol Süperligi Play Off final maçları, bu akşam saat 20.00’de Tivibu’da başlıyor.

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Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, ING Basketbol Süper Ligi playoff final serisi heyecanını ekranlara taşıyor. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes’i karşı karşıya getirecek final serisi, bu akşam saat 20.00’de Tivibu ekranlarında başlıyor.

Şampiyonluk maratonu Tivibu’da
Beş maçın oynanacağı ve 3 galibiyete ulaşanın şampiyon olacağı seride, ev sahibi avantajı lig lideri Fenerbahçe Beko’da olacak. Federasyonun açıkladığı takvime göre serinin ilk maçı bu akşam, ikinci maçı 9 Haziran’da ve üçüncü maçı 11 Haziran tarihlerinde oynanacak.

Serinin devam etmesi hâlinde maçlar iki günde bir oynanmaya devam edecek. Play-Off serisindeki tüm maçlar Tivibu’da yayınlanırken, maç önü-maç sonu yayınlar, özel röportajlar ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ile Sinan Erdem’den yapılacak canlı bağlantılarla basketbolun keyfi yaşanmaya devam edecek.

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