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Van'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli aynı rakamı verdi son depremler

Van'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli aynı rakamı verdi son depremler

TOKAT'tan sonra bugün Van'da da deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Van'daki depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. Sabah saatlerinde de Tokat'ta deprem olmuştu...

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.01'de Van'ın Tuşba ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD verilerine göre Tokat'ın Pazar ilçesinde sabah saat 08.06'da 3.2 şiddetinde deprem olmuştu. Merkez üssü Tokat merkeze bağlı Küçükbağlar köyü olan depremde İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

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