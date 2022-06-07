Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'maymun çiçeği' uyarısı! Virüs Türkiye'de görüldü mü?

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Maymun çiçeğini biliyoruz, temasla geçiyor. Yurt dışında nasıl gelişti? Temasla oldu artı salgıyla geçiyor, damlacık enfeksiyonuyla geçmiyor. Dolayısıyla salgın, pandemi ve benzeri olabilecek durumu söz konusu değil. Lüzumsuz gündem yapmayalım, vatandaşı tedirgin etmeyelim. Halen de bizde görülmedi ama maymun çiçeğine benzer belirtiler gösteren birçok virüs var. Her benzer görüntü için maymun çiçeği demeyelim" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Covid-19 salgınına ilişkin bir soru üzerine Koca, "Kovid ile nasıl yaşanılabilirliği bilerek yaşayacağız, Kovid ile yaşıyor olacağız, tedbirlerimizi alarak, aşılarımızı yaptırarak" cevabını verdi. Maymun çiçeği virüsüne ilişkin bir soru üzerine Bakan Koca, şunları söyledi:

- Maymun çiçeğini biliyoruz, temasla geçiyor. Yurt dışında nasıl gelişti? Temasla oldu artı salgıyla geçiyor, damlacık enfeksiyonuyla geçmiyor. Dolayısıyla salgın, pandemi ve benzeri olabilecek durumu söz konusu değil. Lüzumsuz gündem yapmayalım, vatandaşı tedirgin etmeyelim. Halen de bizde görülmedi ama maymun çiçeğine benzer belirtiler gösteren birçok virüs var.

Her gördüğümüze maymun çiçeği demeyelim

- Her benzer görüntü için maymun çiçeği demeyelim. Medyada birtakım haberler yapılıyor, görseller paylaşılıyor sonra testlerini yapıyoruz negatif çıkıyor. İnsanlarımızda 'görüldü de bunu bir şekilde gizlediler mi, açıklamadılar mı, dünyada görülüyor da bizde niye görülmüyor' gibi bir kaygıya sebep oluyor. Yoğun temas olduğu durumlarda daha çok oluyor.

Maymun çiçeği bir salgın sebebi değil!

Maymun çiçeğinin salgın sebebi olmadığını vurgulayan Bakan Koca, bir soru üzerine TURKOVAC aşısının üretiminin devam ettiğini ve ellerinde bu aşıdan yeterince bulunduğunu ifade ederek, "Bundan sonraki süreçte daha çok hatırlatıcı doz anlamında önerdiğimiz, işte BioNTech için, Turkovac için, Sinovac için o dozlarını vatandaşlarımız yaptırıyor. Bundan sonraki süreçte kasım aralıkta herkes yeniden bir ilave doz yaptırmalı mı salgının seyriyle ilgilidir, dünyadaki gelişim belirler ve onun için de aşımız var" dedi.