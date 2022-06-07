Z kuşağı hangi yıllar arasını kapsar Z kuşağı özellikleri neler?

Son günlerde sıkça duyduğumuz ve gündemdeki konulardan biri de Z kuşağı oldu. Teknoloji ile iç içe büyüyen, 90'ların sonu veya 2000 sonrasında doğan Z kuşağının özellikle neler, hangi yıllar Z kuşağını kapsar?

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Son günlerin en çok konuşulan konularından biri de Z kuşağı oldu. Sık sık duyduğumuz, herkesin dilindeki Z kuşağı nedir, hangi yaşları kapsar sorusunun yanıtı ise merak ediliyor. Z kuşağı ya da Z nesli, (Gen Z olarak da kısaltılır) Milenyaller (Gen Y) kuşağı'ndan sonra gelen ve Alfa Kuşağı'ndan önce gelen bir demografik kuşaktır. Peki teknolojinin kucağına doğmuş olan bu Z kuşağı nedir, hangi yılları kapsar?

Z Kuşağı nedir:

Z kuşağı ya da Z nesli, (Gen Z olarak da kısaltılır) Milenyaller (Gen Y) kuşağı'ndan sonra gelen ve Alfa Kuşağı'ndan önce gelen bir demografik kuşaktır.

Demograflar ve araştırmacılar tipik olarak 1990'ların ortasından sonuna kadar doğum yıllarını kullanırken, neslin sona erdiği doğum yıllarında fikir birliğine varılamamıştır.

USA Today, 2012’de online platformda okuyucuların Milenyallerden sonraki gelecek neslin adını seçmeleri için bir yarışma düzenlemiş ve bunun üzerine Z Kuşağı adı önerilmiştir. Önerilen diğer bazı isimler ise şunlardı:

Z kuşağı yaş aralığı

Kişilik özellikleri bağımsız, bireysel, internet üzerinden sosyalleşen, bilgiye çabuk ulaşması bakımından kolay sıkılan, antiotoriter tipte olan Z kuşağının yaş aralığının takribi 1990'lı yılların sonundan 2010'lu yıllar başlayana kadar doğan kişilerin oluşturduğunu düşünülmektedir.



Z Kuşağının özellikleri:

X kuşağının çocukları Z Kuşağı üyeleri genç yaşlardan beri dijital teknoloji kullanmıştır ve internet ve sosyal medyada rahattır. Ancak dijital olarak okuryazar değillerdir.

Z kuşağı, hızlı ve analitik düşünme yetisine sahiptir. Ancak, bu yetilerini kullanma becerileri bireycidir, ekip çalışmasına yanaşmazlar. Özgüvenleri yüksektir, ebeveynlerinin kendilerine farklı baktığı düşüncesi de bu özgüveni yükseltir.

Ayrıca özgürlüklerine ve bağımsız olmaya oldukça düşkündürler. Kendilerinin başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Toplumsallaşmadan çok bireyciliğe önem verir. Kuralların onlar için bağlayıcılığı yoktur. Çoğu, ailelerinin veya akrabalarının izinden gitmek yerine kendi yollarını çizmek ister. Geçimlerini sağlamak için yaptıkları işler onlar için sadece gün içerisindeki sıkılma zamanıdır. Çaba harcamak, özveri sergilemek Z kuşağına göre değildir. Teknoloji sayesinde bilgiye çok çabuk ulaşabildikleri için hızlı yaşamaya alışmışlardır. Bu nedenle çok çabuk sıkılıp vazgeçebilirler.

Z kuşağı ayrıca aile bireyleri, çocuklarına karşı kendilerini yetersiz hissettikleri için psikolojik bunalım oranının en yüksek yaşandığı nesil olarak kabul da ediliyor.

2020 yılında yapılan bir araştırmaya göre Z kuşağının yüzde 47’si kendisini yalnız veya dışlanmış, yüzde 27’si ise diğer insanlar tarafından anlaşılmadıklarını hissediyor. Uzmanlar, Z kuşağının gelecek kaygısı ve stres seviyelerinin diğer kuşaklara kıyasla daha yüksek olduğunu söylüyor.

X Kuşağı

X kuşağı veya X jenerasyonu, 1965 ile 1980 yılları arasında doğan insanları kapsayan temel bir nesil sınıflandırmasıdır. Bu sınıflandırmaya göre bu yıllar arasında doğan bireylerin ortak ve güçlü yönleri bulunmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Sayımı Bürosu'nun verilerine göre, 2019 itibarıyla ABD'de 65,2 milyon X jenerasyonunun içinde bulunan kişi yaşamaktadır.

Y Kuşağı

Y kuşağı, Y jenerasyonu (veya sadece Millenniallar) olarak da bilinen X kuşağını takip eden ve Z kuşağı'dan önce gelen bir gruptur. 1981 ile 1996 yılları arasında doğan kişiler tam anlamıyla Y kuşağıdır. Araştırmacılar ve medya, bu grubun 1980'li yılların başından 1990'lı yılların ortalarına kadar ya da 2000'lerin başlarına kadar olan süre zarfı içinde doğan kişiler olarak da belirtmektedir.

Bu kuşak genellikle internet, mobil cihazlar ve sosyal medya'nın yaygınlaşma dönemine denk geldikleri için ve bu olaylara aşinalığıyla bilinir. Bu yüzden bazen dijital yerliler olarak da adlandırılırlar. 2008-2012 Küresel Ekonomik Kriz'i ve COVID-19 pandemisi'nin bu kuşak üzerinde büyük bir etkisi oldu ve gençler arasında tarihsel olarak yüksek oranda işsizliğe sebep oldu. Dünya'nın çoğu bölgesinde bu kuşak, politikada ve ekonomide artış gösteren liberal politikalar eşliğinde büyümüştü

Alfa kuşağı

Alfa Kuşağı, Z Kuşağından sonra gelen ve dünya üzerindeki son kuşaktır. Araştırmacılar ve medya, başlangıç tarihini 2012 yılında karar kılmıştır. Alfa Kuşağı, bütün mensupları 3.Milenyum'da ve 21.Yüzyıl'da doğmuş tek kuşak grubudur.

Alfa Kuşağının üyeleri, genel itibariyle Y kuşağı mensuplarının çocuklarıdır. Genelde oyuncaklar veya geleneksel medya araçlarından ziyâde güncel teknolojik aletler ile vakit geçiren ve içine kapanık bireyler olarak bilinirler. Hâli hazırda en büyük bireyi 8 yaşında olup, en genç bireyi birkaç saniye evvel doğmuştur.