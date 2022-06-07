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3600 ek göstergeden sonra gözler EYT'de! Bakan Vedat Bilgin'den flaş açıklama

3600 ek göstergeden sonra gözler EYT'de! Bakan Vedat Bilgin'den flaş açıklama

3600 ek gösterge sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'nin de gündemlerinde olduğunu söyleyerek "Çalışmalarımız devam ediyor." dedi. Bu açıklamadan sonra milyonların gözü kulağı EYT haberlerine çevrildi.

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Milyonlarca Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşın uzun zamandır beklediği düzenleme ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklama yaptı. Bilgin "Türkiye'de tüm sorunların çözümü bizim görevimizdir. Her sosyal sorun bizim çözmemiz gereken sorundur. Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlarımızın sorunu da gündemimizde" dedi.

EYT ile ilgili açıklama yapan diğer isimde AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş oldu. Mustafa Elitaş, "Emeklilikte Yaşa Takılan yani kısaca EYT olarak bilinen problemi ve o sorundan etkilenen insanları araştırıyoruz. Toplamda 7 milyon insanın EYT'li (Emeklilikte Yaşa Takılan) olduğu söyleniyor. Araştırıyoruz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmalarının olduğunu belirterek parasal kısımları, bütçeden ne gibi ödemeler yapılacağını, hangi kaynaktan ne kadar aktarılacağını araştırdıklarını da ifade etti. EYT konusunda hesabı iyi yapmak gerekir diyen Mustafa Elitaş, EYT için oluşacak bütçenin tasarruf yoluyla mı yoksa yatırımları kısarak mı sağlanacağının iyi düşünülmesi gerektiğini belirtti.

9 Eylül 1999 yılından önce sigortası başlayanları Emeklilikte Yaşa Takılan yani EYT'li olarak biliyoruz. Bu gurupta toplam 7 milyon insanın olduğu iddia edilirken EYT'li olmak için yaş sınırı dışındaki sigorta süresi ile prim günü şartlarını taşımak gerekiyor.

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