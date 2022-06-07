Eşinin 3 yaşındaki kızına işkence yaptı! Vücudunda ve genital bölgesinde sigara söndürdü

ANKARA'da kan donduran olay! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kız çocuğu H.Ç.'nin vücudunda ve genital bölgesinde sigara söndürüp cinsel istismarda bulunan sapık üvey baba hakim karşısına çıktı. Üvey baba Yaşar Can Ünal, hakkındaki tüm iddiaları reddetti, küçük kızın vücudundaki işkence izlerinden haberi olmadığını iddia etti. Küçük kızın annesi ise Kezban Çelebi ise sevgilisini suçladı.

Abone ol

Ankara’da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının üzerinde sigara söndürdüğü ve darp ettiği ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen üvey baba Yaşar Can Ünal hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık üvey baba Ünal, üzerine atılı suçları reddederek mağdurun vücudundaki morluk ve yanık izlerinden haberi olmadığını iddia etti. Anne Kezban Çelebi ise sevgilisini hem kendisine hem de kızına şiddet uygulamakla suçladı.

Eve giren sağlık ekipleri dehşete düştü

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşanan olayda, eve gelen 112 ekiplerinin karşılaştığı kız çocuğunun vücudundaki izler fark edince durumu polise bildirdi. Polisin incelemeleri üzerine ifadesi alınan kadın, Yaşar Can Ünal isimli şahısla birlikte yaşadığını ve eski eşinden olan kız çocuğunu Yaşar Can Ünal tarafından darp edilerek vücudunda sigara söndürdüğünü söyledi.

Kızlarıma anneanneleri bakıyor

Anne Kezban Çelebi savcılıktaki ifadesinde, dini nikahlı kocası Yaşar Can Ünal'dan bir çocuğunun olduğunu, önceki eşinden ise iki kız çocuğunun bulunduğunu söyledi. Çelebi, kızlarına anneannelerinin baktığını, kimi durumlarda ise H.Ç'nin kendisinde kaldığını belirtti. Yaşarcan Ünal'ın kızını birçok kez darbettiğini, karşı çıktığında kendisine de şiddet uyguladığını belirten Çelebi, şunları söyledi:

Kalça ve genital bölgesindeki yanıkları Yaşar Can yaptı

- Kızımın kalça ve genital bölgesindeki yanıkları Yaşarcan yaptı. Kızım o günü ağlamıştı, Yaşarcan da sinirlenerek onu banyoya götürdü. Şofbenin sıcak tarafını açarak kalça kısmına tuttu. Daha sonra çocuğun çığlıklarını duyarak banyoya geldim, elinden aldım. Bu olaydan yaklaşık bir hafta önce de enfeksiyon sebebiyle hastanede yattım, eve döndüğümde kızımın ayağının üzerindeki yanık izlerini gördüm. Diğer yaralanmalarının ne şekilde gerçekleştiğini bilmiyorum.

Ünal: Kalorifere sürtmesinden kaynaklı

Soruşturma kapsamında tutuklanan Ünal da eşinin kendisine, çocuğun vücudundaki morluk ve yanık izlerinin kalorifere sürtmesinden kaynaklandığını söylediğini iddia etti. Eşinin anlattıklarına inandığını, bunun üzerine yanık kremi alarak çocuğu tedavi etmeye çalıştığını öne süren Ünal, "Annesi kızdığında kızın göğüslerini sıkardı, göğüs uçlarındaki yaralar bu şekilde olmuş olabilir. H.Ç'yi severken yanağını ısırırdım. Bunun dışındaki morlukların ne şekilde oluştuğunu bilmiyorum. Hiçbir şekilde çocuğu darp etmedim." savunmasını yaptı.

Cinsel istismara uğradığı tespit edildi

İddianamede yer verilen Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesince hazırlanan raporda çocuğun vücudunda çok sayıda ikinci derece yanık yarası, ezilme ve morlukların olduğu belirtildi. Çocuğun, kendisini döven ve çakmakla kalçasını yakan kişinin Ünal olduğunu söylediği aktarılan iddianamede, mağdurun cinsel istismara uğradığını söylemesinin üzerine ilgili sağlık kuruluşlarına götürüldüğü kaydedildi.

Uzmanlarca yapılan işlem sonucunda kızın cinsel istismara uğradığının belirlendiği ifade edilen iddianamede, rapordaki "İfade tarihinde 3 yaşında olan mağdurun istismara uğradığına dair maddi delillere rastlanıldığı, mağdurun vücudunun genelinde çok sayıda sigara ucu ile uyumlu skarlar ve yeni yaralar, iyileşmeye başlamış ve yeni oluşmuş morluklar, çok sayıda kesi ve kesi izi tespit edilmiştir." denildi.

Savcılıkta söylediklerini de inkar etti

Bugün Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya sanıklar Yaşar Can Ünal, Keziban Çelebi ve avukatlar salonda hazır bulundu. Sanık Ünal, üzerine atılı suçları reddederek mağdurun vücudundaki morluk ve yanık izlerinden haberi olmadığını iddia etti. Ünal, savcılık ifadesinde morluk ve yanıklardan annesini sorumlu tutmuştu.

Şiddet gördüm ama korkudan söyleyemedim

Diğer sanık Keziban Ç. ise Yaşar Can Ünal tarafından şiddet gördüğünü ancak korkudan şikayetçi olmadığını öne sürdü. Duruşmada mağdur çocuğun pedagog ve psikolog eşliğinde alınan ifadesine ilişkin raporu da okundu. Çocuğun vücudunda çok sayıda ikinci derece yanık yarası, ezilme ve morlukların kısa süre önce olduğunu belirtilen diğer sağlık raporunda, çocuğun kendisini döven ve çakmakla kalçasını yakan kişi olarak Yaşar Can Ünal olduğunu teşhis ettiği belirtildi. Sanık Ünal’ın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.