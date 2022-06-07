2022 ve 2023 eğitim öğretim yılı takvimi MEB okullar ne zaman açılacak?

2. dönemin bitmesine, yaz tatilinin başlamasına artık günler kaldı. Okullar 17 Haziran cuma günü kapanacak ve 3 aylık tatil başlayacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak Bakan Mahmut Özer açıkladı. Buna göre okullar ı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran'da sona erecek. 2022-2023 yılı 1. dönem tatili 23 Ocak'ta başlayacak.

Abone ol

Okulların kapanmasına sayılı günler kala birçok veli yeni eğitim öğretim yılındaki kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Okullar 17 Haziran'da kapanacak ve öğrenciler 2. dönem karnelerini alıp, yaz tatiline çıkacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılı hakkında son bilgileri Bakan Mahmut Özer paylaştı. Buna göre 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Haziran'da sona erecek. 2022-2023 yılının ilk dönemi ise 23 Ocak'ta başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anadolu Ajansı'na son dakika açıklamalar yaptı. Bakan Özer okulların yeni eğitim dönemi takvimini de duyurdu. Buna göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Bakan Özer, devamsızlıktan sınıfta kalma olmayacağını da '12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın." sözleriyle duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmen atamaları ve 3600 ek göstergeye ilişkin de bilgiler verdi. İşte açıklamaları:

-2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

-2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik."

Okula Başlama Yaşı Hesaplama

İlkokula başlama yaşını, E okul hesaplama robotu ile çocuğunuzun doğum tarihini girerek öğrenebilirsiniz.

E OKUL OKULA BAŞLAMA YAŞI HESAPLAMA ROBOTU

Anaokuluna başlama yaşı kaç: Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 36 aylıktan itibaren 68 aylığa kadar çocuklar anaokuluna gidebilir. Yani 36 ayını tamamlayan ve 68 ayını doldurmayan çocukları anaokuluna kayıt yaptırabilirler.

Ana sınıfına başlama yaşı kaç: Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57 ayını dolduran ve 68 ayını doldurmayan çocuklar anasınıfına kaydedilebilir. Ayrıca bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan ana sınıflarına 45 - 56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.

İlkokula başlama yaşı kaç: Yeni yönetmeliğe göre kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula kayıt yaptırabilir. Bununla birlikte 66 - 68 ay arası çocuklardan gelişim açısından ilkokula hazır olduğu düşünülen ve velisinin yazılı isteği bulunanlar öğrenciler de ilkokul birinci sınıfa kayıt olabilirler.

İlkokula başlama yaşı gelen çocukların kayıt yaptırma zorunluluğu var mı:

Okula kayıt yaşı gelmiş ve 69, 70 ve 71 aylık olan çocukların velisinden dilekçe almak kaydı ile ilkokula kaydı ertelenebilir ya da okul öncesi eğitime yönlendirilebilir. Bu durumdaki çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikli olarak kayıtları yapılır