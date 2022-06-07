AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'ın evine silahlı saldırı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay’ın Akçakale ilçesindeki köy evine gece saatlerinde silahla ateş açıldı. Saldırı anında evin boş olması sayesinde ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

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Edinilen bilgiye göre, kırsal Büyücek Mahallesi'nde bulunan milletvekili Akay’a ait iki katlı eve, gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş edildi.

Boş olduğu belirtilen evin duvarlarına saldırı sonucu çok sayıda mermi isabet etti. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede olay yerinde çok sayıda mermi kovanı bulundu. Güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.