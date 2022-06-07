AK Partili ibrahim Aydemir: Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nun başına bela oldu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "CHP'li bazı belediye başkanlarının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başına bela olduğunu" söyledi.

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Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Gözlem Heyeti olarak, 5 Haziran'da Kazakistan'da yapılan anayasa referandumunu takip ettiklerini, referandumun demokratik bir zeminde gerçekleştiğini tespit ettiklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamalarını anımsatan Aydemir, bu adımın bütün vatandaşları memnun ettiğini belirtti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açıklamalarını aktaran Aydemir, "Muhalefet, kendi içinde debelenip duruyor. Belediye başkanları tabiri caizse Sayın Kılıçdaroğlu'nun başına bela oldu. Ankara, İstanbul derken yetmez şimdi Bolu Belediye Başkanının açıklamaları var. Genel başkanına 'O cesareti göstermedin, müsaade et ben çıkıp aday olayım' yani 'Ben senden daha iyiyim, senden mahirim' diyor. Düştükleri hale bakar mısınız? Bu halde siyaset yapıyorlar. CHP'nin bu siyaset anlayışıyla ülkeye vereceği ne olabilir?" değerlendirmesinde bulundu.

Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen'in, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında, MİT tırlarıyla ilgili töhmet altında bırakan açıklamalar yaptığını vurgulayan Aydemir, "Düşünmek lazım, kıyas yapmak lazım. Bunlar ülkeyi yönetme makamlarına ulaşırsa ne olur? Ülke nereye gider?" diye konuştu.