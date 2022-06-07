İHA ANKA'nın yeni silahları vitrine çıktı süpersonik hız için tarih verildi

Anka'nın yeni silahları Kuzgun ve Şimşek

Anka'nın bugüne kadar mini akıllı mühimmatlar MAM-L ve MAM-C ile görev yaptığına işaret eden Ömer Yıldız, "Yeni bir mühimmatımız daha var. TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği Kuzgun diğerlerinden daha ağır, 100 kilogram kadar. 60 ila 90 kilogram kadar bir harp başlığı taşıyabiliyor. Katı yakıtlı itkisi var, jet motorlu itkisiyle beraber çok daha uzun mesafelere gidebilen bir mühimmat. Bu ay içinde entegrasyonunu tamamlamış olacağız." dedi.