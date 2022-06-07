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Tokat'ta insan kemiklerinin yanında bulunan tabanca kayıp polise ait çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tokat'ta insan kemiklerinin yanında bulunan tabanca kayıp polise ait çıktı

Tokat'ın Almus ilçesinde ormanlık alanında insan kemiklerinin yakınlarında bulunan tabancanın kayıp olarak aranan polis memuru Murat Tüzün'e ait olduğu belirlendi.

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Edinilen bilgiye göre; gelen ihbarı değerlendiren ekipler Almus ilçesi TOKİ konutlarına 5 kilometre uzaklıkla bulunan ormanlık alanda çalışma yaptı. Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı incelemede 4 adet kemik ile bir adet paslanmış tabanca bulundu.

Tabancanın 7 aydır kayıp olarak aranan polis memuru Tüzün'e ait olduğu belirlendi. Bulunan insan kemiklerinin ise polis memuru Tüzün'e ait olup olmadığı Adi Tıp Kurumunda yapılacak olan DNA incelemesi ile ortaya çıkacak.

Valilikten açıklama yapıldı
Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; Almus ilçe merkezine 5-6 km uzaklıkta bulunan ormanlık alanda bir vatandaşın kemik parçaları bulduğunu ihbar etmesi üzerine olay yerine intikal eden Almus İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince olay yerinde çalışmalar başlatılmıştır. Yapılan değerlendirmeler ve çevrede bulunan bazı deliller sonucu buluntu kemik parçalarının, ailesi tarafından 28.10.2021 tarihinde kayıp müracaatında bulunulan Almus İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Musa Tüzün’e ait olduğu değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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