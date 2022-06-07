Altında uzmanları şaşırtan hareketsizlik! Fiyatlar ters köşe yaptı

Küresel belirsizliklerin arttığı ve merkez bankalarının yüksek enflasyonla mücadeleye odaklandığı bir dönemde tırmanışa geçmesi gereken altın fiyatları deyim yerindeyse yerinde sayıyor.

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Yatırımcılar belirsizlik ve yüksek enflasyon döneminde güvenli liman olarak gördükleri altına sığınırlar. Bu da altın fiyatlarının hızla yükselmesine neden olur. Ancak son 2 yıldır devam eden küresel çalkantı sırasında daha önce eşi benzeri görülmemiş bir durum yaşandı.

Yılbaşında 1850 dolar olan altının ons fiyatı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrasında 2 bin doları aştı. Ancak buradan daha yukarıya gideceğini düşünen yatırımcılar büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Altının 2250-2300 dolar arasında bir yere tırmanması beklenirken altının ons fiyatı 1840 dolara kadar geriledi.

Financial Times'e göre altın fiyatlarının yükselmesini engelleyen en önemli faktör kripto para piyasası oldu. Mart 2020'den Kasım 2021'e kadar kripto para piyasası 19 kattan büyüyerek 2.9 trilyon dolara ulaştı. Bitcoin'in fiyatı 3 bin 800 bin dolardan 18 kat artışla 69 bin dolara fırladı.

Kripto para birimlerinin sergilediği güçlü performans çevre konusunda oldukça hassas olan genç yatırımcıları oldukça etkiledi. Kripto para dünyasını ebeveynlerinin temsil ettiği geleneksel dünyanın bir alternatifi olarak gençlerin büyük ilgisi evlerde ve banka hesaplarında tutulan tasarrufların altın, gümüş, platin gibi emtia ürünleri yerine kripto para cüzdanlarına akmasıyla sonuçlandı.

Ancak yükselen enflasyon ve merkez bankalarının aldığı pozisyon ve tüm dünyayı etkisi altına alan belirsizlik ortamı emtia piyasaları aleyhine olan havayı bir anda değiştirdi. 'Geleceğin ödeme araçları' olarak sunulan Bitcoin ve Ethereum ciddi anlamda değer kaybederken emtia piyasaları tarafı oldukça güçlü bir performans sergiledi.