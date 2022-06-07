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Fulya Öztürk'ten flaş karar: Yeni sezonda program yapmak istemiyorum

Fulya Öztürk'ten flaş karar: Yeni sezonda program yapmak istemiyorum

"Fulya İle Umudum Olsun" programının sunucusu Fulya Öztürk, yeni sezonda ekrana çıkmama kararı aldı. Öztürk, eskiden olduğu gibi haberci olarak devam etmek istediğini açıkladı.

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Fox TV'de 'Fulya ile Umudun Olsun' programıyla gündüz kuşağına flaş bir giriş yapan Fulya Öztürk, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ensonhaber'in haberine göre; Artık gündüz kuşağında program yapmamaya karar veren Öztürk, kararının nedenini açıkladı.

"Yeni sezonda program yapmak istemiyorum"

Öztürk, "Aklım ruhum hep haberde kaldı, yeni sezonda program yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Öztürk'ün aldığı bu kararı Fox yönetimiyle de paylaştığı ve yeni sezonda ekranda olmayacağını ilettiği öğrenildi.

Fatih Portakal ile atıştı

Öte yandan Fulya Öztürk, FOX TV'nin eski ana haber spikeri Fatih Portakal'la yaşadığı polemik nedeniyle de konuşulmuştu.

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