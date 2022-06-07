Fatih Terim'e sürpriz teklif! Galatasaray derken...

SUUDİ ARABİSTAN ekibi Al Nasr'ın Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz hiçbir yerde çalışmayan Fatih Terim'e teklif yaptığı iddia edildi.

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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz hiçbir yerde çalışmayan Fatih Terim için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'ın Fatih Terim'i istediği ve temas kurmaya çalıştığı öne sürüldü.

Arabistan medyasında çıkan haberlerde Al Nasr kulübünün takımın başına Fatih Terim'i getirmek istediği ve tecrübeli hocayla temas kurmaya çalıştığı yazıldı. Terim için daha önce de Arap yarımadasından teklifler olduğu öne sürülmüş ancak resmi bir gelişme olmamıştı.

Kadrosunda Talisca, Aboubakar gibi yıldızlar olan Al Nasr, mevcut hocası Miguel Angel Russo'dan memnun değil. Hatta Jorge Jesus'u da istediği öne sürülen Al Nasr, iddialara göre, Portekizli hocaya da teklif götürmüş ancak reddedilmişti.

Fatih Terim ise Galatasaray'ın 11 Haziran'daki seçimini bekliyor. Dursun Özbek'ten olası bir teklif gelmesi durumunda bu teklifi değerlendirecek.