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Bakan Nebati'den bütçe açıklaması: 149,2 milyar TL fazla verdi

Bakan Nebati'den bütçe açıklaması: 149,2 milyar TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan Hazine nakit dengesi mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla vermiştir." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Özellikle bütçe gelirlerindeki olumlu performansın neticesinde Ocak-Mayıs dönemi nakit fazlası ise 82,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu sonuçlar uyguladığımız mali disiplinin somut bir göstergesidir.

Mali disiplinden taviz vermeden kamu maliyesindeki sağlam duruşumuzu kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

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