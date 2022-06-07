Çalışmalar başladı! Siirt'in Kurtalan ilçesinde petrol aranacak

TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 'Karabağ-2' petrol kuyusu açarak petrol arayacak.

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TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt'in Kurtalan ilçesinde 10. Bölge ARI/TPO/166-798 ruhsat numaralı sahada açılacak 'Karabağ-2' tespit kuyusunda petrol aranacak.

Döner sondaj tekniği kullanılacak çalışma çerçevesinde üretim değil, sadece tespit yapılacak. Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verilecek.