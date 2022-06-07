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Zonguldak'ta yolcu otobüsünün çarptığı genç kız hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Zonguldak'ta yolcu otobüsünün çarptığı genç kız hayatını kaybetti

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi kavşağında Kozcağız istikametinden Çaycuma istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü işten çıkıp evine giden 25 yaşındaki Kader Baloğlu'na kavşakta dönüş yaparken çarptı. Otobüsün çarpması sonrası aracın altında kalan kadının yardımına otobüsteki yolcular ve çevredeki vatandaşlar koştu.

Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri genç kadını ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Kader Baloğlu hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otobüs şoförü ise ifade alınmak üzere ekiplerce gözaltına alındı.

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