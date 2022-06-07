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Mehmet Tevfik Göksu'dan İBB'ye kurdele belediyeciliği tepkisi geldi

Mehmet Tevfik Göksu'dan İBB'ye kurdele belediyeciliği tepkisi geldi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 35 yeni spor salonu açacaklarını duyuran İBB'ye tepki gösterdi. Spor salonlarının tamamının inşaatının Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) döneminde başladığını hatırlatan Göksu, "Salonlara boya badana yapıp açılış yapıyorlar. İşleri güçleri şov ve algı" dedi.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da 24 ilçede 35 yeni spor salonu açacaklarını söyledi. İmamoğlu, paylaşımında, "Biz, İstanbul bir spor kenti haline gelsin istiyoruz. Bugün 24 ilçede toplam 35 yeni okul spor salonu açarak bu yolda çok değerli bir adım atıyoruz" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun bu paylaşımının aynısının İBB'nin resmi hesabından da yapıldığı görüldü.

"Kurdele belediyeciliği"
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise 35 yeni spor salonu açacaklarını duyuran İBB'ye tepki gösterdi. İBB'nin açılışını yapacağını duyurduğu spor salonlarının hiçbirinin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) döneminde yapılmadığı söyleyen Göksu, söz konusu salonların inşaatlarının başladığı tarihleri paylaştı. İBB için 'kurdele belediyeciliği' ifadesini kullanan Göksu, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Hiçbirini kendileri yapmadı, onlarda o vizyon yok. Tamamı AK Parti döneminde başladı, birçoğu da bitirildi. Salonlara boya badana yapıp açılış yapıyorlar. İşleri güçleri şov ve algı."

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