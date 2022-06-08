Almanya İstihbarat Raporu: PKK Almanya'yı haraca bağlamış! 1 yılda 16 milyon 700 bin Euro haraç...

ALMANYA'nın iç istihbarat birimi Federal Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından yayınlanan raporda, terör örgütü PKK 2021 yılında bağış kampanyası adı altında Almanya’da tahmini olarak 16 milyon 700 bin Euro toplayarak bir yıl öncesine kıyasla daha fazla haraç topladığı ifade edildi.

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Almanya'nın iç istihbarat birimi Federal Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV), yayınladığı 2021 yılı raporunda, terör örgütü PKK’ya geniş yer verdi. Başkent Berlin’de düzenlenen basın toplantısında açıklanan raporda, PKK’nın Terör Örgütü listesinden çıkarılmadığı ve çalışmalarını yürütmeye devam ettiğine vurgu yapıldı.

2021 yılında Almanya'dan 16 milyon 700 bin Euro haraç topladı

PKK’nın Almanya’da “Kürt halkının tek temsilcisi olma iddiası” ile propaganda faaliyetleri yürüttüğü vurgulanan raporda, 2021 yılında bağış kampanyası adı altında tahmini olarak 16 milyon 700 bin Euro toplayarak bir yıl öncesine kıyasla daha fazla haraç topladığı ifade edildi.

Avrupa'dan yılda 30 milyon Euro harç topluyor

BfV Başkanı Thomas Haldenwang yaptığı açıklamada, terör örgütünün Avrupa genelinde topladığı haraç miktarının 30 milyon Euro'yu aştığının tahmin edildiğini belirterek, PKK’nın topladığı paraları Türkiye’de terörün finansmanında kullandığını aktardı.

Almanya'dan 295 kişi dağa çıkıp PKK'ya katıldı, 30'u öldü

PKK’nın Almanya’daki Türk hedeflerine yönelik eylemlerin yapılması tehdidinin de sürdüğü belirtilen raporda, 2013’den günümüze kadar Almanya’dan 295 kişinin PKK saflarına katılmak üzere Ortadoğu ülkelerine gittikleri ve 30’unun bu bölgelerde öldükleri, 150 kişinin de Almanya’ya geri döndüğü aktarıldı.

Almanya'da 14 bin 500 PKK'lı var

Almanya'da PKK’nın 4 saha, 9 eyalet ve 31 bölgeye ayrıldığı ve bunların başında bir elebaşının bulunduğu aktarılan raporda, Almanya’da 14 bin 500 üyesi bulunduğu belirtilerek, Almanya'daki aşırılık yanlısı yabancı örgütler arasında en fazla üyeye sahip olduğu belirtildi.

Şiddet PKK için stratejik bir seçenek

Raporda, şiddettin PKK ideolojisinde stratejik bir seçenek olmaya devam ettiği ifadelerine yer verilirken, PKK’nın Almanya’da ana faaliyetleri örgüte lojistik ve mali destek sağlanması, yeni üye kazanma ve propaganda amaçlı miting ve etkinlik düzenlemek olarak özetlendi.

PKK, uluslararası bir terör örgütüdür

Alman İçişleri Bakanı Nancy Feaser ise yaptığı açıklamada, “PKK, uluslararası bir terör örgütüdür” ifadesini kullanarak, terör örgütü ile mücadelenin devam edeceğini aktardı.