Koronadan sonra ilk Türk hac kafilesi Medine'ye ulaştı

Korona nedeniyle 2 yıl aradan sonra hac farizasını yerine getirmek için Türkiye'den yola çıkan ilk kafile Medine'ye ulaştı.

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Koronavirüs, tüm sosyal hayat gibi ibadetlere de 2 yıl boyunca kısmen engel olmuştu. Özellikle topluluk halinde yapılan ibadetler, koroanvirüs nedeniyle kısıtlamalara tabi tutuldu.

Türkiye bu kapsamda 2 yıldır hac ibadeti için Suudi Arabistan'a kafile gönderemiyordu. Bu yıl koronavirüs belasından sonra 2 yılın ardından ilk kafile dün gece saatlerinde yola çıktı.

İlk Türk kafile Medine'de

Kutsal topraklarda hac farizasını yerine getirmek için Türkiye'den yola çıkan ilk kafile Medine'ye vardı.

Çiçeklerle karşılandılar

Türkiye'nin Riyad Büyükelçili'ğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye’den bu yıl gelen ilk hac kafilesi Medine’de çiçeklerle karşılandı." ifadelerine yer verildi.

AA'nın haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 286 hacı adayı bu sabah İstanbul Havalimanı'ndan dualarla uğurlanmış, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA hacı adaylarını güllerle yolcu etmişti.

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de hac ibadeti için sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayına izin vermişti.

Bu yıl yurt dışından hacı adaylarını kabul etmeye başlayan Suudi Arabistan, henüz tamamıyla etkisi sona ermeyen Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'ye 37 bin 770 kişilik kontenjan ayırmıştı.