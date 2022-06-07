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Meksika’da en az 20 araç birbirine girdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Meksika’da en az 20 araç birbirine girdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

MEKSİKA'nın Puebla eyaletinde meydana gelen ve en az 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

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MEKSİKA'nın Puebla eyaletinde Cordoba ile Puebla şehirleri arasındaki karayolunda en az 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Meksika Ulusal Muhafızları tarafından yapılan açıklamada kaza sonucu bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi gönderildiği aktarılarak ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kazanın bölgede çıkan yangının neden olduğu dumanın görüş mesafesini azaltması sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

Kaza bölgesinde çekilen görüntülerde bazı araçların ters döndüğü ve kazazedelerin araçlarından çıkmaya çalıştıkları görüldü.

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