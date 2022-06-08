BIST 2.648
DOLAR 16,84
EURO 18,05
ALTIN 1.003,31
HABER /  GÜNCEL

KKTC'de zamlar sonrası en ucuz ekmek 7 TL oldu

KKTC'de zamlar sonrası en ucuz ekmek 7 TL oldu

Dövizde yaşanan dalgalanmalar yavru vatan Kıbrıs'ı da etkiledi. Ekmeğin fiyatı geçen yıla göre yüzde 151 artarken, en ucuz ekmek 7 TL oldu.

Abone ol

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) serbest piyasada dolar 16,78 liradan, sterlin 20,91 lira satış fiyatıyla güne başladı. 17,80 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 17,91 lira olarak belirlendi. Ülkede dövizde yaşanan yükselişin ardından akaryakıt, ev tipi tüp gazın ardından ekmeğe de zam geldi.

Ekmeğin fiyatı geçen yıla göre yüzde 151 arttı
KKTC İstatistik Kurumu verilerine göre yıllık gıda enflasyonu mayıs ayında çıktığı yüzde 118.75 oranıyla yüksek seviyede kalmayı sürdürdü. Temel gıda maddelerinden biri olan ekmeğin fiyatı Mayıs 2021-Mayıs 2022 içerisinde yüzde 151.38 oranında zamlandı.

En ucuz ekmek 7 tl oldu
En ucuz ekmek türlerinden biri olan somun ekmeğin fiyatı 7 TL'ye ulaştı. Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı yaptığı açıklamada, son 1 ayda unun fiyatının 3 kez attığını ve kaçınılmaz olarak unlu mamullere yüzde 20-25 oranında zam yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Ay-Yıldızlılardan farklı galibiyet! Litvanya'yı gole boğduk
Ay-Yıldızlılardan farklı galibiyet! Litvanya'yı gole boğduk
Koronadan sonra ilk Türk hac kafilesi Medine'ye ulaştı
Koronadan sonra ilk Türk hac kafilesi Medine'ye ulaştı
Gürültü tartışması feci bitti! Antalya'da kiracı dehşeti
Gürültü tartışması feci bitti! Antalya'da kiracı dehşeti
Eşini öldürüp çocuklarının gözü önünde intihar etti
Eşini öldürüp çocuklarının gözü önünde intihar etti
2022-2023 dönemi okullar ne zaman açılacak ve kapanacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı
2022-2023 dönemi okullar ne zaman açılacak ve kapanacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı
Televizyonda çok kez izledi başına geldi komşularımın yüzüne bakamıyorum
Televizyonda çok kez izledi başına geldi komşularımın yüzüne bakamıyorum
İstanbul'da kadınların uygunsuz görüntülerini çeken 19'u Pakistanlı 24 yabancı uyruklu yakalandı
İstanbul'da kadınların uygunsuz görüntülerini çeken 19'u Pakistanlı 24 yabancı uyruklu yakalandı
Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan rapora tepki: Gerçek dışı ifadeleri kınıyoruz
Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan rapora tepki: Gerçek dışı ifadeleri kınıyoruz
Ümit Özdağ'ın açıklamalarına Bakan Koca'dan tepki: Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez
Ümit Özdağ'ın açıklamalarına Bakan Koca'dan tepki: Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez
Zonguldak'ta yolcu otobüsünün çarptığı genç kız hayatını kaybetti
Zonguldak'ta yolcu otobüsünün çarptığı genç kız hayatını kaybetti