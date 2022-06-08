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200 Türk lirası bakın artık kaç dolar ediyor! Dolar 17'yi geçince Kur korumalı mevduat...

200 Türk lirası bakın artık kaç dolar ediyor! Dolar 17'yi geçince Kur korumalı mevduat...

TÜRKİYE'de bugün dolar kurunun yarattığı deprem var. Kur korumalı mevduat sayesinde 20 Aralık'ta 18 liraya çıkan dolar 11.50'ye kadar inmişti. Ancak doların freni yeni patladı ve bu kez kur korumalı mevduatta çare olmadı. Dolar 17 lirayı aştı.

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Dolar 20 Aralık 2021 itibariyle 18 TL’yi görmüştü. Ertesi gün Türkiye'de sürpriz bir hamleyle Kur Korumalı Mevduat’a geçilmişti. Bu hamle sayesinde Dolar 11,50’ye kadar düşmüştü. Altı ay boyunca doları baskılayan kur korumalı mevduat sistemi de artık çare olmuyor görünüyor. Bugün itibariyle dolar kuru 17 lirayı aştı. Doların çıldırması ile birlikte kur kuramalı mevduat sistemi de eleştirilerin odağanı yerleşti. 

CHP'li Gürsel Tekin, 'dolar 17 lira oldu' deyip şunları yazdı:
-Aralık ayında dolar 18 liraya çıktığında büyük icat olarak Kur Korumalı Mevduat hesabını açıkladılar. 6 ay sonra dolar 17 lira. Bu zamana kadar kuru baskılamak için milletin 48 milyar dolarını sattılar. Bir de millet KKM’ye para yatıranlara 146 milyar ödeyecek. AK Parti zihniyeti. Erdoğan hiç dokunmasa ne dolar 18 liraya çıkacaktı, ne enflasyon yüzde 73 olacaktı, ne 146 milyar lira harcayacaktık, ne de 48 milyar dolar satılacaktı. Erdoğan yüzünden millet yoksullaştı, Türkiye kaybetti.

Fakirin parası zengine gidiyor
Gazeteci İsmail Saymaz ise dolar ve kur koruma sistemi için şunları yazdı:
-Dolar bugün 17 TL. Daha da aratacak gibi görünüyor. Faiz-kur farkından kaynaklı kazanç, milyonlardan alınıp milyonerlere verilecek.

200 TL 11 dolar ediyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı ise Türk lirasındaki değer kaybını 200 TL üzerinden verdi... İlk çıktığında 200 TL, 133 dolar ediyordu. Bugün doların 17 lirayı bulması ile birlikte 200 TL artık 11 dolar ediyor. 

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