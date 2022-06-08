Almanya'da gıda krizi patladı 2 temel besin için market raflarına bu not asıldı

Rusya Ukrayna savaşı tüm dünyayı derinden etkiliyor. ABD'de geçtiğimiz haftalarda yaşanan gıda krizinin ardından bu defa Almanya sıkıntı yaşama başladı. Ünlü bir süpermarket devi makarna ve una 1 paket sınırlaması getirdi.

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Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle tüm dünyada enerji ve gıda krizi yaşanıyor.

Almanya da gıda krizi yaşayan ülkelerden biri. Tahıl ürünleri sıkıntısı Almanya'da da hissedilmeye başlandı.

Ülkede temel besin maddelerinden buğday, un, süt, peynir, ekmek, makarna, yoğurt ve yağlara ciddi oranda zam yapıldı.

Ayrıca gıda ürünlerini etkileyen krizin ardıdnan Alman süpermarket devi Rewe, müşterilerin yalnızca bir paket makarna ve un alabileceğini söyledi.

Un ve makarna paketlerinin altına bir not yerleştiren market, müşterilere birden fazla ürün almaması konusunda uyarıda bulundu.

Almanya'da REWE market, kıtlık sebebiyle müşterilerini un ve makarnayı sadece 1 paket alabilecek şekilde sınırlıyor.