Namaza gitti diye işten kovulmuştu! Flaş 'Cuma Namazı' kararı

KONYA'da cuma namazına gittiği için işten çıkarılan Mehmet Yetkin için İş Mahkemesi “İnanç özgürlüğü anayasal haktır” diyerek işe iadesine hükmetti.

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Konya'da bir akaryakıt istasyonunda çalışan ve cuma namazına gittiği gerekçesiyle iş akdi feshedilen Mehmet Yetkin (40), şirketini mahkemeye verdi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Konya 1. İş Mahkemesi 'din ve inanç özgürlüğü anayasal haktır' diyerek Yetkin'in işe iade edilmesine karar verdi.

Çok mutlu olduğunu belirten Yetkin, "Haksız yere işimden oldum. Ama Türk adaletinde hakkımı aradım ve hakkımda işe iade kararı çıktı. Namaz, benim hem borcum hem de anayasal hakkım. Bunu elimden almaya çalıştılar. İnşallah emsal bir karar olur. Adalet yerini buldu" diye konuştu.

Dosya, karşı tarafın itirazı üzerine Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.