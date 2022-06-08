Seray Sever eşi Eray Sünbül kaç yaşında ne iş yapıyor? Eray Sünbül mesleği

48 yaşında olan Seray Sever ikiz bebeklerini kucağına aldı. Bu güzel haberin ardından Seray Sever'in eşi Eray Sünbül merak konusu oldu. 38 yaşında olan ve 2018 yılından beri Seray Sever'in eşi olan Eray Sünbül kimdir, ne iş yapar? İşte Eray Sünbül hakkında merak edilenler...

Abone ol

Son olarak TV 8'in sevilen programı Doya Doya Moda yarışmasında jüri koltuğuna oturan Seray Sever'den gelen müjdeli haber sevenlerini sevince boğdu. 48 yaşında olan oyuncu ve sunucu Seray Sever ikiz bebeklerini kucağına aldı ve 2. Sayfa'nın konuğu olacak. Seray Sever'in ekranlardan uzak tutmaya çalıştığı genç eşi merak konusu oldu. 2018 yılında Bodrum'da evlenen çift, Manda Yuvası filminin setinde tanışmış ve kısa sürede aşk yaşamaya başlamıştı. Seray Sever ve eşi Eray Sünbül arasında 10 yaş fark var, Eray Sünbül 38 yaşında. Peki Eray Sünbül ne iş yapıyor, mesleği nedir?

Hamile olduğunu 3 ay herkesten sır gibi saklayan Seray Sever ikiz bebeklerini kucağına geçtiğimiz aylarda almıştı

Seray Sever kimdir, ilk eşi: Daha önce çok genç yaşta evlenen Seray Sever ilk evliliğini 21 yaşındayken 1994 yılında Uğur Kozanoğlu ile yaptı. 5 yıl süren evlilikleri aldatma iddiaları ile çatırdamaya başladı ve sonunda ayrılıkla noktalandı.

Oyuncu ve sunuculuk yapan Seray Sever 48 yaşında 2018 yılında evlendiği eşi Eray Sünbül ise 38 yaşında. Eray Sünbül ise daha önce hiç evlenmedi.

Bu aşkı eleştirilere kulak asmadan ilk duyuran isim Seray Sever olmuştu. Kendisinden 10 yaş küçük biriyle mutlu olamacağını söyleyenlere '40 yıldır aradığım adamı, aşkı buldum' diyerek ters köşe yapan Seray Sever'in kocası Eray Sünbül'ün hayatına birlikte bakalım...

İşte Seray Sever'in verdiği röportajın en ilgi çeken bölümleri..

- Başından bir evlilik geçti. 3,5 yıldır da Eray'la berabersin. Evlenmeyi düşünüyor musunuz?

Evet. Çocuk istiyorum. Çocuğumun hep mükemmel bir aşkın meyvesi olsun isterdim. O yüzden şimdi istiyorum. 3,5 sene oldu, ilişkimiz oturdu. Şu an çocuk için özel bir çaba sarfediyoruz.- Erkek veya kız çocuk ismi konuşmaya başladınız mı?Kız çocuğu hissetmiş Eray. İsmi de Sofya... Ben fırlama bir tip olduğum için seviyorum erkek çocuğunu. Ne gelirse Allah’tan diyorum. 'Evlilik aşkı da seksi de öldürüyor! denir, katılıyor musun?Olabilir. İnsan özgür bir varlık. Tabii ki ilk heyecanı, tutkuyu korumak kolay değil. Dokunduğun zaman karşındaki kendi bedenin haline gelirse bu öyle kıymetli bir şey ki... Benim geldiğim noktada büyük bir aşk var, hâlâ 'aşkım' diyorum, coşkulu konuşuyorum.

- Bu duyguları ilk defa mı yaşıyorsun?

Bu aşkı 40 yıldır bekliyordum. İlk defa birini bu kadar sahiplendiğimi, sahiplenildiğimi ve koşulsuz sevgiyi hissediyorum.

- Yaş farkınız ne kadar?

Ben 10 yaş büyüğüm. Eray 34 yaşında ama o daha ağır. Ben hiperaktifim. Beslenmeme, spora çok dikkat ederim. Makyajla yatmam, meditasyon yaparım. Huzurun olduğu yerde beden kendini yaşlandırmıyor.

Seray Sever kaç yaşında, aslen nereli: Seray Sever, 27 Şubat 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Lise eğitimini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur. 1990 yılında TRT'de "Popstop" isimli müzik eğlence programının sunuculuğunu yapmaya başladı. 3 yıl bu görevini sürdürdü. 1995 yılında Emel Müftüoğlu'nun Hovarda klibinde ve Mirkelam'ın Tavla klibinde yer aldı. 1996 yılında, Atv'de "Sabah Şekerleri"nde programını sunmaya başladı.

Daha sonra Erhan Yazıcıoğlu ile Seç Bakalım, Orhan Boran'la "Atv'de Pazar" ve Show TV'de yayınlanan "Şans Kapıyı Çalınca" adlı yarışma programında Kayra Şenocak ile birlikte görev aldı.2001 - 2002 yılları arasında yönetmenliğini Fatih Aksoy'un yaptığı "Dadı" adlı dizide Gülben Ergen, Kenan Işık, Haldun Dormen, Sinem Kobal ile birlikte oynamıştır. Aynı yıl, Show TV'de yayınlanan "Ev Hali" isimli dizi, Atv'de "Aşk Olsun" isimli program, "Dolunay Katili" isimli tiyatro oyunu ve pek çok reklam filminde oynadı.

Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik markası Kiehl's Türkiye'ye getirdi.2008 yılında "Maskeli Beşler: Kıbrıs" filminde Mehmet Ali Erbil, Şafak Sezer, Peker Açıkalın, Melih Ekener, Cengiz Küçükayvaz, Atilla Saruhan, Deniz Akkaya, Hakan Ural ile beraber rol aldı.Seray Sever, 21 yaşında 1994 yılında ilk evliliğini Uğur Kozanoğlu ile yaptı. 5 yıl süren evliliğinden boşandı. Daha sonra Kürşat Başar, Hakan Altun, Ömer Durak gibi isimlerle birlikte olmuştur.