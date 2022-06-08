BIST 2.648
DOLAR 16,99
EURO 18,21
ALTIN 1.007,22
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Korkunç olay! Banyoya giren aile dehşete düşüren manzarayla karşılaştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Korkunç olay! Banyoya giren aile dehşete düşüren manzarayla karşılaştı

 ZEYTİNBURNU’nda 8. sınıf öğrencisi bir çocuk, evinin banyosunda asılı halde bulundu. İntihar mı cinayet mi? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abone ol

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 15 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Barış E. ailesi tarafından yaşadıkları evin banyosunda asılı halde bulundu. Aile olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri sokakta çevre güvenliğini sağlarken olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı da evde incelemelerde bulundu.

Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu başlatılan soruşturma neticesinde belli olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Seray Sever eşi Eray Sünbül kaç yaşında ne iş yapıyor? Eray Sünbül mesleği
Seray Sever eşi Eray Sünbül kaç yaşında ne iş yapıyor? Eray Sünbül mesleği
Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi batırmak için 3600 Ek Gösterge işini çıkarmış! Hadi Özışık ve Bünyamin Esen yorumluyor
Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi batırmak için 3600 Ek Gösterge işini çıkarmış! Hadi Özışık ve Bünyamin Esen yorumluyor
Seray Sever kaç yaşında ilk eşi kimdir çocuğu var mı?Seray Sever evlilikleri
Seray Sever kaç yaşında ilk eşi kimdir çocuğu var mı?Seray Sever evlilikleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Sıkıntının farkındayız, inkar edecek değiliz, çözeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Sıkıntının farkındayız, inkar edecek değiliz, çözeceğiz
Seray Sever aslen nereli anne ve babası kimdir? Seray Sever kaç kardeş?
Seray Sever aslen nereli anne ve babası kimdir? Seray Sever kaç kardeş?
Hepsinde aynı şikayet var! 81'i de hastanelik oldu
Hepsinde aynı şikayet var! 81'i de hastanelik oldu
Stefan Kuntz: Ortaya konan performanstan dolayı gurur duyuyorum
Stefan Kuntz: Ortaya konan performanstan dolayı gurur duyuyorum
Ukrayna'dan İsrail'e: Demir Kubbe'ye ihtiyacımız var
Ukrayna'dan İsrail'e: Demir Kubbe'ye ihtiyacımız var
Namaza gitti diye işten kovulmuştu! Flaş 'Cuma Namazı' kararı
Namaza gitti diye işten kovulmuştu! Flaş 'Cuma Namazı' kararı
İran'da tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İran'da tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var