BIST 2.648
DOLAR 16,99
EURO 18,21
ALTIN 1.007,22
HABER /  MEDYA

Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi batırmak için 3600 Ek Gösterge işini çıkarmış! Hadi Özışık ve Bünyamin Esen yorumluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesini açıkladı. Malum cephe hemen ayağa kalktı. 3600 ek gösterge düzenlemesine karşı çıkanlar için İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, "Onlara göre Erdoğan, Türkiye'yi batırmak için 3600 ek gösterge işini çıkarmış" dedi. Sosyal Güvenlik uzmanı Bünyamin Esen son düzenlemeyi değerlendirdi...

Abone ol

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, 3600 ek gösterge düzenlemesini sosyal güvenlik uzmanı Bünyamin Esen'le konuştu. İnternethaber yazarı da olan Bünyamin Esen, yeni düzenlemenin neler getirdiğini anlattı...

Hadi Özışık, 3600 ek gösterge düzenlemesine karşı çıkanların argümanlarını yorumladı. Özışık, düzenlemeye açıktan karşı çıkamayan ancak eleştirmek için bin dereden su getirenler için, "Arkadaşlar mealen, 'Tayyip Erdoğan Türkiye'yi batırmak için memurları sevindirdi' diyorlar. Bunun bir müjde olmadığını iddia ediyorlar" değerlendirmesi yaptı. 

İŞte Hadi Özışık'ın Youtube kanalındaki o yayının tamamı...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Polis, imam, hemşire, emekli maaşlarına 3600 Ek Gösterge ile 1200 lira, ikramiyelerine 44 bin lira zam...
Foto Galeri Polis, imam, hemşire, emekli maaşlarına 3600 Ek Gösterge ile 1200 lira, ikramiyelerine 44 bin lira zam... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Beko final serisinde 1-0 öne geçti Vesely fırtınası
Fenerbahçe Beko final serisinde 1-0 öne geçti Vesely fırtınası
Seray Sever kaç yaşında ilk eşi kimdir çocuğu var mı?Seray Sever evlilikleri
Seray Sever kaç yaşında ilk eşi kimdir çocuğu var mı?Seray Sever evlilikleri
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili flaş açıklama: İsim net, kısa sürede aday açıklanacak
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili flaş açıklama: İsim net, kısa sürede aday açıklanacak
Seray Sever aslen nereli anne ve babası kimdir? Seray Sever kaç kardeş?
Seray Sever aslen nereli anne ve babası kimdir? Seray Sever kaç kardeş?
Stefan Kuntz: Ortaya konan performanstan dolayı gurur duyuyorum
Stefan Kuntz: Ortaya konan performanstan dolayı gurur duyuyorum
Ukrayna'dan İsrail'e: Demir Kubbe'ye ihtiyacımız var
Ukrayna'dan İsrail'e: Demir Kubbe'ye ihtiyacımız var
Namaza gitti diye işten kovulmuştu! Flaş 'Cuma Namazı' kararı
Namaza gitti diye işten kovulmuştu! Flaş 'Cuma Namazı' kararı
İran'da tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İran'da tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Seray Sever eşi Eray Sünbül kaç yaşında ne iş yapıyor? Eray Sünbül mesleği
Seray Sever eşi Eray Sünbül kaç yaşında ne iş yapıyor? Eray Sünbül mesleği
Bağcılar'da korkunç kaza: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Bağcılar'da korkunç kaza: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti