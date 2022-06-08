Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi batırmak için 3600 Ek Gösterge işini çıkarmış! Hadi Özışık ve Bünyamin Esen yorumluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesini açıkladı. Malum cephe hemen ayağa kalktı. 3600 ek gösterge düzenlemesine karşı çıkanlar için İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, "Onlara göre Erdoğan, Türkiye'yi batırmak için 3600 ek gösterge işini çıkarmış" dedi. Sosyal Güvenlik uzmanı Bünyamin Esen son düzenlemeyi değerlendirdi...

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İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, 3600 ek gösterge düzenlemesini sosyal güvenlik uzmanı Bünyamin Esen'le konuştu. İnternethaber yazarı da olan Bünyamin Esen, yeni düzenlemenin neler getirdiğini anlattı...

Hadi Özışık, 3600 ek gösterge düzenlemesine karşı çıkanların argümanlarını yorumladı. Özışık, düzenlemeye açıktan karşı çıkamayan ancak eleştirmek için bin dereden su getirenler için, "Arkadaşlar mealen, 'Tayyip Erdoğan Türkiye'yi batırmak için memurları sevindirdi' diyorlar. Bunun bir müjde olmadığını iddia ediyorlar" değerlendirmesi yaptı.

İŞte Hadi Özışık'ın Youtube kanalındaki o yayının tamamı...