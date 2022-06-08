8 Haziran 2022 itibariyle motorine çok büyük zam geldi! Motorinin litre fiyatı 28 liraya vurdu

TÜRKİYE'de arabanın kontağını çevirmek büyük cesaret ister hale geldi. Bugünden geçerli olmak üzere motorin 1 lira 95 kuruş zamlandı. Motorinin litre fiyatı 8 Haziran 2022 itibariyle 28 liraya çıktı. Benzine henüz zam gelmedi ama artık ona da an meselesi.

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Doların dün yeni bir zirve yaparak 16.80 liranın üzerine çıkması, brent petrolün de 120 doları geçmesinin ardından akaryakıt ürünlerine yeni zam geldi. 8 Haziran 2022 çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş zamlandı.

Motorinin fiyatı 28 liraya vurdu

1 lira 95 kuruşluk zammın ardından İstanbul'da 25.94'ten satılan motorinin litresi 27.89'a yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 26.06'dan 28.01'e çıktı.

Motorin ve benzine zamlar üst üste geldi

27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. 28 Mayıs tarihinde benzinin litresi 70 kuruş, motorinin litresi 97 kuruş artmıştı. 2 Haziran tarihinde de benzin 1 lira 22 kuruş, motorin ise 1 lira 49 kuruş zamlanmıştı.