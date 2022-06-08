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8 Haziran 2022 itibariyle motorine çok büyük zam geldi! Motorinin litre fiyatı 28 liraya vurdu

8 Haziran 2022 itibariyle motorine çok büyük zam geldi! Motorinin litre fiyatı 28 liraya vurdu

TÜRKİYE'de arabanın kontağını çevirmek büyük cesaret ister hale geldi. Bugünden geçerli olmak üzere motorin 1 lira 95 kuruş zamlandı. Motorinin litre fiyatı 8 Haziran 2022 itibariyle 28 liraya çıktı. Benzine henüz zam gelmedi ama artık ona da an meselesi.

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Doların dün yeni bir zirve yaparak 16.80 liranın üzerine çıkması, brent petrolün de 120 doları geçmesinin ardından akaryakıt ürünlerine yeni zam geldi. 8 Haziran 2022 çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş zamlandı.

Motorinin fiyatı 28 liraya vurdu
1 lira 95 kuruşluk zammın ardından İstanbul'da 25.94'ten satılan motorinin litresi 27.89'a yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 26.06'dan 28.01'e çıktı.

Motorin ve benzine zamlar üst üste geldi
27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. 28 Mayıs tarihinde benzinin litresi 70 kuruş, motorinin litresi 97 kuruş artmıştı. 2 Haziran tarihinde de benzin 1 lira 22 kuruş, motorin ise 1 lira 49 kuruş zamlanmıştı.

8 Haziran petrol fiyatları uçuyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 120,12 dolardan işlem görüyor. Önceki gün 121,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, dünü 119,51 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 07:0 itibariyle 120 doların üzerinde...

Petrol neden yükseliyor?
Fiyatlardaki yükselişte, küresel piyasalardaki talep artışı ve üretimin yetersiz kalacağı endişeleri etkili oldu. Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'de, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle petrol talebinde artış beklentileri güçleniyor. Dünya genelinde artan petrol talebini karşılamaya yetecek kadar üretim olmayacağı endişeleri de fiyatları yükseltmeye devam ediyor.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, geçen hafta üretimlerini temmuz ve ağustosta 648 bin varil artıracaklarını açıkladı. Uzmanlar, üretimdeki artışın Rus petrolüne uygulanan ambargonun yaratacağı açığı kapatmakta etkili olamayacağını öngörüyor.

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