Çok fena geliyor! Meteoroloji 36 şehir için uyarı verdi! Ankara ve İstanbul hortum, dolu, sağanak, fırtına...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yağışlar nedeniyle 36 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Dün sağanak sonrası hayatın felç olduğu Ankara ile İstanbul valilikleri vatandaşları dikkatli olmaları için uyardı. Sabah Saat 09.00'da Başlayıp Gece Saat 23.00'a Kadar Sürecek! Hortum, Dolu, Sağanak, Fırtına...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 36 şehir için bugün beklenen sağanak yağışlar nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulundu. Sabah Saat 09.00'da Başlayıp Gece Saat 23.00'a Kadar Sürecek! Hortum, Dolu, Sağanak, Fırtına... İşte bugün yağış beklenen iller ve son uyarılar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Gaziantep, Kilis, Kütahya, Afyonkarahisar ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış ve sel uyarısı
Yağışların Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ile Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimleri), Akdeniz’in iç kesimleri (Isparta, Burdur, Antalya'nın kuzeybatısı, Kahramanmaraş’ın batısı ile Adana, Mersin ve Osmaniye’nin kuzeyi), İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Kırıkkale, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman) ile Ankara, Çankırı, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.