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İstanbul Havalimanı'nda büyük operasyon: 36 kg kokain yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul Havalimanı'nda büyük operasyon: 36 kg kokain yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda zehir tacirlerine gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda yaklaşık 36 kilogram kokain yakalandı.

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İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde, İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden havayoluyla seyahat eden yolculara ilişkin risk analizi çalışması yapıldı.

Ekipler Bakü ‘den İstanbul’a gelecek olan uçakla seyahat eden yabancı uyruklu bir şahıs şüpheli olarak değerlendirilip takibe aldı.

Uçak Hava Takip Sisteminden izlenerek uçağın yanaşacağı körükte önlem alındı. Ekiplerce şüpheli hareketler sergileyen ve Meksika-İstanbul uçuşuna ait başka bir yolcunun valizini alan yolcu ve beraberinde bulunan çantalar arandı.

Dedektör köpekler tepki verdi, ekipler valizi açtı

Yolcunun uçak altına verilen bagajlarının kontrolü sırasında narkotik dedektör köpeklerinin aşırı tepki vermesi sonucu x-ray taramasından geçirilen çantalarda, şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Gümrük Muhafaza Narkokim ekiplerince şahsın valizinde yapılan aramada yaklaşık 30 kilogram kokain ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Narkokim ekiplerince gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise, hayli ilginç bir yakalamaya imza atan ekipler Panama’dan Türkiye’ye, buradan da Nijerya’ya transit olarak gidecek olan bir yolcuyu şüpheli olarak değerlendirdi.

Kitap ve kozmetik ürünlerinin içine gizlenmiş şekilde bulundu
İHA'nın aktardığına göre yabancı uyruklu şüpheli şahsa ait kol çantası ve makyaj çantasını didik didik arayan ekiplerin şüpheleri boşa çıkmadı. Yolcuya ait çantada yapılan aramada çocuk kitaplarının ve kozmetik ürünlerin içerisine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 6 kilogram kokain yakalandı.

Gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 5 şahıs gözaltına alınırken, olaylarla ilgili adli soruşturmalar devam ediliyor.

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