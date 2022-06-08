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Fahrettin Koca Ümit Özdağ'a Süleyman Soylu kapağı attı : Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez

Fahrettin Koca Ümit Özdağ'a Süleyman Soylu kapağı attı : Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sataştı. Ümit Özdağ'ın açıklamalarına Bakan Fahrettin Koca'nın tepkisi gündem oldu.

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Türkiye'deki sığınmacılara yönelik sert söylemleriyle bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde acil doktorlarının Suriyeli olduğu ve Türkçe bilmediği iddialarıyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde bir paylaşımda bulunmuştu. Paylaşımında Özdağ, "Türk insanının kendi ülkesinde 2. Sınıf olması sürecini yaşıyoruz. Arapları üstün insan, Arapçayı kutsal dil zanneden zihniyet Türk Milletine kendi ülkesinde mülteci olma hissini yaşatıyor. Herkes kendi vatanına dönecek. Kurulan iç savaş ve bölünme komplosunu Zafer Partisi bozacak" ifadelerini kullanmıştı.

"Bütün bakanların küfürbaz olmadığını öğrendik"
Özdağ, konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini aradığını ifade ederek yeni bir paylaşımda bulundu. Özdağ, "Sağlık Bakanı Sayın F.Koca beni arayarak acil serviste 4 doktorun görev yaptığını, ikisinin Türk ikisinin ise Suriye kökenli olduğunu ancak Türkiye'de tıp eğitimi aldıklarını ifade etti. Kendisine ilgisi için teşekkür ederim. Bütün bakanların SS gibi küfürbaz olmadığını öğrendik" ifadelerini kullandı.

"Konuyla ilgili olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız"
Bu paylaşımın ardından Bakan Koca ise "Sn. Ümit Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi ile ilgili verdiğiniz yanlış bilgiyi düzeltmeniz için sizi aradım, hatanızı kendiniz düzeltin istedim. Ama düzeltme metninizde konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız. Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez!" dedi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı bir canlı yayında Ümit Özdağ hakkında "Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" açıklamalarında bulunmuştu. Bunun üzerine Özdağ, Soylu'ya meydan okuyarak "Süleyman, ben yarın saat 11.00'de tek başıma ve silahsız İçişleri Bakanlığı önünde olacağım." açıklamasını yaptı ve sabah saatlerinde bakanlık binasının önüne gitti. Bakan Soylu ile Özdağ arasında yaşananlar uzun bir süre gündemde kalmıştı.

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