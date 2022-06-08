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Korkulan oldu altının gramı 1000 lirayı geçti dolar kuruyla çıldırmış gibi yükseliyor

Korkulan oldu altının gramı 1000 lirayı geçti dolar kuruyla çıldırmış gibi yükseliyor

Türk lirasındaki gerileyiş sürerken Dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle gram altın fiyatı 1000 TL'yi geçti. Gram altın bin TL olur mu sorularının ardından beklenen oldu ve altının gramı bin TL'nin de üzerine çıktı. Saat 10.30 itibariyle gram altın bin 15 lirada.

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Hızla yükselen altın, yatırımcısını sevindirirken borcu olanları kara kara düşündürüyor. Uluslararası alanda ons altın düşerken gelen yükselişle altının gramı ilk olarak dün gece bin lira eşiğini geçti. Bugüne de bin liradan başlayan gram altın doların saat 10:15'de aniden fırlayıp 17 liranın üstüne çıkması ile birlikte alevlendi. Gram altının fiyatı saat 10.30 itibariyle 1015 lirayı gördü. 

8 Haziran 2022 saat 10.30 itibariyle güncel altın fiyatları şöyle:
Çeyrek altın satış fiyatı: 1.661 lira
Yarım altın: 3.318 lira
Tam Cumhuriyet altını satış fiyatı: 6.625 TL
14 ayar bilezik gramı : 671,22 TL
22 ayar bilezik gramı : 958,45 TL
Gremse satış fiyatı : 16.706,00

Ons altın
Ons altın ise 1.851 dolar bandında seyrediyor. 2 Haziran’daki 1872 dolar seviyesinden uzak kalan ons altın merkez bankalarının faiz adımlarından etkilenirken analistler bu tür trendin devam edebileceğini söyledi.

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