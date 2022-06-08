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Bağcılar'da korkunç cinayet: Suriyeli genç sokak ortasında öldürüldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bağcılar'da korkunç cinayet: Suriyeli genç sokak ortasında öldürüldü

Bağcılar'da silahla vurulan Suriyeli Sherifi El Ahmed hayatını kaybetti. Kimlikleri belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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İstanbul Bağcılar'da Suriye uyruklu bir kişi, evinin önünde silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, dün Demirkapı Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın giriş katında oturan Suriye uyruklu 4 kişinin evinin önüne gelen 3 şüpheli, camlara ve kapıya vurarak içeridekilerin dışarı çıkmasını istedi.

Silahla başından vuruldu

Evden dışarı çıkan Sherifi El Ahmed (22), şüphelilerden biri tarafından silahla başından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmed, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kimliklerini belirlediği 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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