Nedim Şener 'Kılıçdaroğlu konuşamaz' dedi bomba gerekçesini açıkladı

MİT TIR’ları kumpasının görüntü ve belgelerini Kılıçdaroğlu'nun servis ettiği iddiasıyla ilgili yazı kaleme alan Nedim Şener, Kılıçdaroğlu'nun konuşmayacağını savunarak, "Eğer FETÖ’cülerden bilgi ve belge alırsanız artık onların esiri olursunuz, Bu konuda ağzını açan olursa, FETÖ’cüler onunla ilgili bildiklerini ortaya dökerler." dedi.

CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'in ”Cumhuriyet’te yayınlanan MİT Tırları belgelerini Kemal Kılıçdaroğlu Bülent Tezcan’a, o da yayınlansın diye Enis Berberoğlu’na verdi. Kılıçdaroğlu Ankara’dan İstanbul'a yürüyüşü de Berberoğlu konuşmasın diye yaptı” iddiası gündeme oturdu.

CHP'si Enis Berberoğlu ise Sevigen'e sosyal medya hesabından cevap verdi. Söz konusu iddiaları ortaya atan Sabah gazetesine dava açarak kazandığını hatırlatan Berberoğlu, "Bu iddiaları partimi karalamak, beni yargısız infazla mahkûm etmek isteyenlerden hukuk önünde hesap soracağım" dedi.

"Açıklama yapması gereken Enis Berberoğlu değil, Kemal Kılıçdaroğlu’dur"

Attığı bir tweet ile iddiasını sürdüren Sevigen, “Sözlerimin arkasındayım. Dün gece söylediklerim; partimizin her katında, her köşesinde, her odasında konuşulan gerçeklerdir. Açıklama yapması gereken Enis Berberoğlu değil, Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Modri Meydan!” şeklinde cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'na 10 FETÖ sorusu

MİT tırları kumpası tartışmalarına katılan Hürriyet yazarı Nedim Şener, Kılıçdaroğlu'nu FETÖ kumpasının parçası olmakla suçladı. "MİT TIR’ları kumpasının parçası Kılıçdaroğlu konuşamaz çünkü..." başlıklı yazısında 10 soru soran Şener, Kılıçdaroğlu'nun neden konuşamayacağını böyle ifade etti:

1-ABD ziyaretinizde FETÖ’cülerle ne konuştunuz?

2-17/25 Aralık belge ve sahte ses kayıtlarını kimden alıp yayınladınız?

3-2014’te FETÖ’nün el konulan gazete, televizyon ve bankasına neden destek oldunuz?

4-MİT TIR’ları kumpasının görüntü ve belgelerini kim verdi?

5-FETÖ’nün “Kontrollü darbe” yalanını kimin aracılığı ile raporlaştırdınız?

6-Adil Öksüz’ün MİT elemanı olduğuna dair sahte istihbaratı size ilk kim söyledi?

7-“Erdoğan’ın, Baykal’ın kasetini izlerken çekilmiş görüntüleri var, ben izledim” dediniz, neden yayınlamadınız ?

8-İddia ettiğiniz, Erdoğan’ın kaseti izlerken çekilmiş görüntülerini size kim getirdi?

9-Söz verdiğiniz halde açıklamadığınız AKP’li 4 bakan ve milletvekillerinin Bylock kullanıcısı olduğuna dair bilgiyi kim getirdi?

10-İçişleri Bakanı Soylu’nun iddia ettiği gibi 15 Temmuz öncesi Pensilvanya ile görüştünüz mü?

Bunlar birkaç yıl öncesine dair sorular, güncel konulara girmiyorum bile.

Ben sordum ama Kılıçdaroğlu’nun herhangi bir cevap verebileceğini sanmıyorum. Bunun bir tek nedeni vardır. Eğer FETÖ’cülerden bilgi ve belge alırsanız artık onların esiri olursunuz, Bu konuda ağzını açan olursa, FETÖ’cüler onunla ilgili bildiklerini ortaya dökerler.

Ve bu öyle bir esaret ki, FETÖ’cü KHK’lıları savunmaktan, FETÖ mensubu askeri öğrencilere sahip çıkmaya, son olarak da FETÖ’cülerin ile PKK ve yandaşlarının da çok istedikleri Terörle Mücadele Kanunu değişikliğine kadar uzanıyor.

Bu arada, Atatürk’ün partisinin adını ve kimliğini kullanıp, “demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet” kelimelerini de kenar süsü yapıyorlar."