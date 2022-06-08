BIST 2.659
DOLAR 17,15
EURO 18,39
ALTIN 1.019,33
HABER /  GÜNCEL

İçişleri Bakanlığı ülkelerine geri gönderilen kaçak Afgan göçmen sayısını açıkladı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İçişleri Bakanlığı ülkelerine geri gönderilen kaçak Afgan göçmen sayısını açıkladı!

İçişleri Bakanlığı'ndan Ocak ayından bu yana ülkelerine geri gönderilen kaçak Afgan göçmenlerle ilgili net rakamı paylaştı. Bakanlık "Ocak ayından itibaren 11.646’sı 66 charter seferiyle, 6.610'u tarifeli olmak üzere toplam 18.256 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ülkesine geri gönderildi. Bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen kaçak göçmen sayısı ise 34.112'ye ulaştı." dedi.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı'ndan Ocak ayından bu yana ülkelerine geri gönderilen kaçak Afgan göçmenlerle ilgili rakamı paylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada;

Kolluk birimlerince düzensiz göçmenlerin yakalanmasına ilişkin denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye, düzensiz göçle mücadelesini kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan bir stratejiyle yürütüyor. Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar dahilinde düzensiz göçmenler charter seferler ve tarifeli uçuşlarla ülkelerine gönderiliyor.

Yakalanan Afgan göçmenler gönderildi

İstanbul ile Iğdır’da 7 Haziran tarihinde gerçekleşen 2 charter seferiyle 452 ve İstanbul Havalimanından tarifeli sefer ile Yalova’da yakalanan kaçak göçmenlerin de bulunduğu 178 kişi ile birlikte bir günde toplam 630 Afganistan uyruklu yabancı ülkesine sınır dışı edildi.

Yalova’da 4 Haziran tarihinde Yalova-Altınova ilçesi Tavşanlı Beldesi İstanbul-İzmir otoyolunda bir kamyon içerisinde araçtan inerek kaçmaya çalışan 37 yabancı göçmen yakalandı. Yalova Valiliğince işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 Haziran tarihinde İstanbul Tuzla Geri Gönderme Merkezine sınır dışı edilmek üzere sevk edildi.
Yalova’da yakalanan Afganistan uyruklu yabancıların da dahil olduğu 178 kaçak göçmen İstanbul Havalimanından 8 Haziran'da gece 02.00 uçağıyla ülkelerine gönderildi. Seyahat belgesi temin edilen ve seyahat planlamaları yapılan 3 bin 188 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerine devam edilecek.

25 bin düzensiz göçmen geri gönderme merkezlerinde

Geri Gönderme Merkezlerinde ve kolluk birimlerinde işlemleri devam eden 89 farklı uyruktan 24 bin 344 yabancı an itibarıyla sınır dışı edilmek üzere idari gözetim altında bulunuyor. Bu yabancılardan 14 bin 255’i Afganistan, 3 bin 681’i Pakistan, bin 823’ü Suriye ve 4 bin 585’i diğer uyruklardan oluşuyor.

34 binden fazla göçmen sınır dışı edildi

27 Ocak tarihinde Afganistan’a uçuşların açılmasından itibaren 11 bin 646’sı 66 charter seferiyle ve 6 bin 610'u tarifeli olmak üzere toplam 18 bin 256 Afganistan uyruklu yabancı ülkesine geri gönderildi. Bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen kaçak göçmen sayısı ise 34 bin 112'ye ulaştı." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
200 Türk lirası bakın artık kaç dolar ediyor! Dolar 17'yi geçince Kur korumalı mevduat...
200 Türk lirası bakın artık kaç dolar ediyor! Dolar 17'yi geçince Kur korumalı mevduat...
HDP'li Paylan: "Asgari ücret 10 bin liraya yükseltilmeli"
HDP'li Paylan: "Asgari ücret 10 bin liraya yükseltilmeli"
1. sınıfa başlama yaşı 2022-2023 kaç oldu, kaç aylıklar okula başlayacak?
1. sınıfa başlama yaşı 2022-2023 kaç oldu, kaç aylıklar okula başlayacak?
Bağcılar'da korkunç cinayet: Suriyeli genç sokak ortasında öldürüldü
Bağcılar'da korkunç cinayet: Suriyeli genç sokak ortasında öldürüldü
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı: Kiralar en fazla yüzde 25 artırılabilecek
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı: Kiralar en fazla yüzde 25 artırılabilecek
Meral Akşener'den TÜİK yönetimine 'Şerefinizle istifa edin' çağrısı Hazine Bakanı Nebati'ye 'bostan korkuluğu musun?'
Meral Akşener'den TÜİK yönetimine 'Şerefinizle istifa edin' çağrısı Hazine Bakanı Nebati'ye 'bostan korkuluğu musun?'
Korkulan oldu altının gramı 1000 lirayı geçti dolar kuruyla çıldırmış gibi yükseliyor
Korkulan oldu altının gramı 1000 lirayı geçti dolar kuruyla çıldırmış gibi yükseliyor
Mükremin Gezgin'in TikTok'taki hamile videolarına ve hastaneye tepki yağıyor
Mükremin Gezgin'in TikTok'taki hamile videolarına ve hastaneye tepki yağıyor
Bugün dolar 17 lira oldu ABD'li ekonomistin küstah iddiası: Dolara el konabilir yakında Türkiye...
Bugün dolar 17 lira oldu ABD'li ekonomistin küstah iddiası: Dolara el konabilir yakında Türkiye...
A Milli Takım muhteşem bir galibiyet aldı Litvanya'ya sıfır çektirip gole boğdu
A Milli Takım muhteşem bir galibiyet aldı Litvanya'ya sıfır çektirip gole boğdu