İçişleri Bakanı Süleyman Soylu düzensiz göçmenlerle ilgili iki yeni önlemi açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tır ve kamyon parklarına kamera sistemleri kurulacağını açıkladı. Soylu, "Taksilerle il dışına yabancı taşınması halinde taksicilere il dışı seyahat izin belgelerinin kontrollü yükümlülüğünü getiriyoruz." dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Bakan Soylu, kaçak göçmenlerle ilgili atılan yeni adımları açıkladı.

Bakan Soylu, "Taksilerle il dışına yabancı yolcu taşınması halinde taksicilere seyahat belgelerinin kontrolü hükümlülüğünü getiriyoruz. Kaçak göçmeni bir ilden bir ile taşımaya kimse aracılık etmesin. Onun için böyle bir yükümlülüğü bugün itibariyle getiriyoruz" dedi.

Soylu, "Tır parklarına ilişkin bir tedbir de getiriyoruz. Burada tır kasalarının brandalarını keserek içine girme veya başka şekilde kaçak yolcu alma durumlarına karşın, tır ve kamyon parklarına kamera sistemleri kurmayı ve diğer güvenlik tedbirlerini alma tedbirlerini de getiriyoruz." ifadelerini kullandı.