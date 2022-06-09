BIST 2.575
DOLAR 17,22
EURO 18,55
ALTIN 1.024,10
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu düzensiz göçmenlerle ilgili iki yeni önlemi açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu düzensiz göçmenlerle ilgili iki yeni önlemi açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tır ve kamyon parklarına kamera sistemleri kurulacağını açıkladı. Soylu, "Taksilerle il dışına yabancı taşınması halinde taksicilere il dışı seyahat izin belgelerinin kontrollü yükümlülüğünü getiriyoruz." dedi.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Bakan Soylu, kaçak göçmenlerle ilgili atılan yeni adımları açıkladı.

Bakan Soylu, "Taksilerle il dışına yabancı yolcu taşınması halinde taksicilere seyahat belgelerinin kontrolü hükümlülüğünü getiriyoruz. Kaçak göçmeni bir ilden bir ile taşımaya kimse aracılık etmesin. Onun için böyle bir yükümlülüğü bugün itibariyle getiriyoruz" dedi.

Soylu, "Tır parklarına ilişkin bir tedbir de getiriyoruz. Burada tır kasalarının brandalarını keserek içine girme veya başka şekilde kaçak yolcu alma durumlarına karşın, tır ve kamyon parklarına kamera sistemleri kurmayı ve diğer güvenlik tedbirlerini alma tedbirlerini de getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Antalya'da 30 yıllık şoför geliştirdi yakıt parasını yüzde 50 düşürdü
Foto Galeri Antalya'da 30 yıllık şoför geliştirdi yakıt parasını yüzde 50 düşürdü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Demircan Kaçel kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Demircan Kaçel dizileri hangisi
Demircan Kaçel kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Demircan Kaçel dizileri hangisi
Nükleer deneme yapması beklenen Kuzey Kore'de iktidar partisi genel kurulu toplandı
Nükleer deneme yapması beklenen Kuzey Kore'de iktidar partisi genel kurulu toplandı
Elazığ’da deprem oldu! Son depremin büyüklüğü kaç oldu?
Elazığ’da deprem oldu! Son depremin büyüklüğü kaç oldu?
Kur'an-ı Kerime tekme atan liseliyle ilgili yeni açıklama
Kur'an-ı Kerime tekme atan liseliyle ilgili yeni açıklama
Senden Daha Güzel Emir kimdir, gerçekte kim oynuyor? Senden Daha Güzel oyuncuları tam liste
Senden Daha Güzel Emir kimdir, gerçekte kim oynuyor? Senden Daha Güzel oyuncuları tam liste
Babalar Günü ne zaman 2022 babalar günü bu pazar mı?
Babalar Günü ne zaman 2022 babalar günü bu pazar mı?
Prag'da Türk mutfağı diplomasisi
Prag'da Türk mutfağı diplomasisi
Benzine kallavi zam! 10 Haziran'da benzinin litre fiyatı 1 lira 45 kuruş daha pahalı olacak
Benzine kallavi zam! 10 Haziran'da benzinin litre fiyatı 1 lira 45 kuruş daha pahalı olacak
Burak Yılmaz'dan Beşiktaş açıklaması: Net bir şekilde söylüyorum
Burak Yılmaz'dan Beşiktaş açıklaması: Net bir şekilde söylüyorum
Çanakkale'de muhtar ve eşi sırra kadem bastı! Her taşın altına bakılıyor
Çanakkale'de muhtar ve eşi sırra kadem bastı! Her taşın altına bakılıyor