Senden Daha Güzel Emir kimdir, gerçekte kim oynuyor? Senden Daha Güzel oyuncuları tam liste

FOX ekranlarında ilk bölümü ile yayınlanan Senden Daha Güzel'in oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Dizide Emir karakterine hayat veren ve yakışıklığı ile dikkatlerden kaçmayan Burak Çelik'in hayatı da merak konusu oldu. Peki Burak Çelik kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Burak Çelik dizileri hangisi_

Abone ol

FOX ekranlarında Senden Daha Güzel adlı dizi yayın hayatına başladı. Birçok genç oyuncuyu kadrosunda bulunduran Senden Daha Güzel'in Emir'i Burak Çelik'i ise merak konusu oldu. Peki kimdir Burak Çelik, aslen nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

Burak Çelik, Senden Daha Güzel dizisi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu akşam Fox Tv ekranlarında yayınlanacak olan Senden Daha Güzel dizisi oyuncuları da konusu kadar merak ediliyor. İşte, Senden Daha Güzel'in Emir'i olarak ekranlarda olacak genç oyuncu Burak Çelik hakkında bilgiler...

Burak Çelik kimdir:

Burak Çelik 21 Temmuz 1992, İstanbul tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2013 Best Model of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World birincisi. 42 ülkeden 56 modelin katıldığı Best Model of The World yarışmasında "En İyi Erkek Model" seçildi. Çelik, Karagül dizisinde canlandırdığı Serdar karakteriyle oyunculuğa adım attı. Dizide 100 bölüm rol aldı. Ardından Hayat Sevince Güzel adlı dizinin başrollerinde yer alan Çelik, Barış karakterini canlandırdı.

Söz dizisinde ise Selim karakterini canlandırdı. 2019 yılında Sevgili Geçmiş'te Mahir karakterini oynadı. 2020 yılında Kuruluş Osman dizisine Kongar karakteri ile dahil oldu ve 2022 yılında diziden ayrıldı. Şimdilerde ise Fox Tv ekranlarında yayınlanacak olan "Senden Daha Güzel" dizisinin başrollerinden biri olan Emir karakterine hayat veriyor.