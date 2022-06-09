Fenerbahçeli Kim Min-Jae İtalyan devinin radarına girdi

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin, Kalidou Koulibaly'nin takımdan ayrılması ihtimaline karşı transfer çalışmalarına başladığı belirtilirken, savunmada oluşacak boşluğu Fenerbahçeli Kim Min-Jae ile doldurmak istediği iddia edildi.

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Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae, başarılı performansları ile transfer döneminin en çok konuşulan isimleri arasında yer almaya devam ediyor.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Napoli, Kalidou Koulibaly'nin takımdan ayrılması ihtimaline karşı, transfer çalışmalarına başladı.

Haberin detaylarına göre savunmada oluşacak boşluğu doldurmak isteyen İtalyan ekibinde Sportif direktör Cristiano Giuntoli, ilk hedef olarak Fenerbahçe'de forma giyen Kim Min-Jae'yi belirledi.

Kalidou Koulibaly'nin ismi son dönemde Barcelona ile anılıyordu.