Doların 13 lira olacağı tarih! Ekonomist Evren Devrim Zelyut açıkladı

Ekonomist Evren Devrim Zelyut ve Remzi Özdemir'den dolar kuruyla ilgili sarsıcı açıklamalar. Zelyut, Kasım ayında erken seçim olacağı iddiasını gündeme getirdi. Özdemir de İyi Parti ekonomi kurmayı Bilge Yılmaz'ın kendisine Millet İttifakı'nın seçimi kazanması halinde ilk etapta ABD'den Türkiye'ye 60 milyar dolarlık fonun giriş yapacağını söylediğini aktardı. Zelyut, doların 12-13 lira seviyesine gerileyeceğini açıkladı.

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Dolar kuruyla ilgili çok konuşulacak bir açıklama ekonomist Evren Devrim Zelyut ve Remzi Özdemir'den geldi. Kendi YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan yazarların edindiği kulis bilgileri ortalığı karıştıracak.

Zelyut, ismini vermediği bir siyasetçinin kendisine 6 Kasım'da erken seçim olacağını, seçimi muhalefetin kazanmasıyla birlikte Türkiye'ye dolar yağacağını söylediğini aktardı.

Aynı şekilde Özdemir de İYİ Parti ekonomi kurmayı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın uluslararası fonlar ile görüştüklerini seçimi Millet İttifakı'nın kazanması halinde kısa vadede 60 milyar doların Türkiye'ye giriş yapacağını kendisine söylediğini açıkladı.

“Kurun 12-13 seviyesine düştüğünü göreceğiz”

İlk olarak söz alan Zelyut, çok tartışılacak iddiayı gündeme getirerek şunları söyledi:

“Çok kıymetli siyasetçi abimden edindiğim bilgiler oldu. Bana şunu söyledi: 'Kasım ayında hatta tarihini de verdi 6 Kasım'da seçim var. Maliye kesenin ağzını açacak. Ağustos-eylül gibi EYT çıkacak. Bankaların itirazı var. Süper bono tarzı bir şey değil. '17-18 arasına dikkat edin' dedi. 'Orada KKM'ye (Kur korumalı mevduat) ekstra faiz örtülü operasyon olabilir' dedi.

Seçimin neden erken olacağını sorduğum da dedi ki 'iktidar kış aylarında faturanın çok daha büyük şekilde döneceğini gördüğü için kasımda bu işi yapacak' dedi. 'Kazandı kazandı kazanmadı tufan. Seçim dönemine kadar kur sıkıntılı noktalara gidecek.' dedi.

Dolar yağacak!

Sonra da şunu dedi: 'Seçim kazanıldıktan sonra Türkiye'de totaliter ve kendi bildiğini okuyan bir yapının gitmesi münasebetiyle büyük sermaye girişleri ve dünyanın teveccühüyle dolar yağacak. Türkiye'ye. Kurun 12-13 seviyesine düştüğünü göreceğiz' Hepsi bu yıl içinde olacak işler. “

Daha sonra söz alan ekonomist Remzi Özdemir, seçimi muhalefetin kazanması halinde 60 milyar doların Türkiye'ye giriş yapacağı iddiasını dile getiren İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın açıklamalarına yer vererek şunları söyledi:

İlk etapta 60 milyar dolar

“İYİ Parti ekonomi kurmayı Prof. Dr. Bilge Yılmaz, ile konuştum. Bilge Yılmaz isimini herkes bilmeyebilir. Uluslar arası piyasaları takip edenlerin çok iyi bildiği bir isim. Aynı zamanda ABD'de bir üniversitede kürsü başkanı. Helen uluslararası fonlara danışmanlık yapıyor. Aslında senin kaynağının söylediğinin aynısını söyledi. Söylediği şu. 'Türkiye dinamik bir ülke. İnsanlar yatırım yapmaya çalışıyor bir de istikrarsız.

ABD'de fon yöneticileriyle görüşme

Millet İttifakı'nın seçilmesi halinde biz görüşmeler yaptık, uluslararası fonlar ile görüştük. İlk etapta Türkiye'ye getireceğimiz paranın miktarı 60 milyar dolar. Bunu bizzat Bilge Bey söyledi. '1 yıl içerisinde kısa vadede hemen gelecek' dedi. 'Hemen arkasından bunu 100'ün üzerine atacağız. Ama aslında direkt yatırım istiyoruz. Özellikle arazi tahsisi, yeni fabrikaların açılması için uluslararası güvence verip yabancı yatırımcının kalıcı çünkü aynı zamanda bu işsizlik sorununu da çözecek. Bu sermaye 3 günde hisse senedi sermayesi gibi olmayacak.' dedi. 60 milyar dolar kısa vadede gelirse bir ay içerisinde gelirse ne olur. Evet 13 liraya çok rahat gelir. Altına gelir mi bilmiyorum. Tahribat çok büyük. Türkiye çok rahat bir nefes alacağını düşünüyorum.”