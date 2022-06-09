TikTok kullanıcısı sahte FBI ajanı ifşa oldu! 6 yıl hapise çarptırıldı

TikTok kullanıcısı Reyel Simmons, FBI ajanı gibi davranıyor ve paylaşımlar yapıyordu. Ancak saltanatı kısa sürdü. İlişki yaşadığı bir kadın sahte ajanı ihbar edince 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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TikTok'ta ABD federal ajanı numarası yapan adam 6 yıl hapis cezası aldı. TikTok'ta yorum yapan kullanıcı, şüphelinin önceki mahkumiyetini ve gerçek kimliğini gösteren kanıtları ortaya koydu.

Reyel Simmons'ı geçen yıl eylülde suçlayan şikayette, Simmons'ı FBI'a ihbar eden kişinin Şubat 2021'de sosyal medya platformda Minnesotalı adamla tanışan ve ilişki yaşayan bir kadın olduğu, çiftin Minnesota ve kadının memleketi Georgia eyaletini gezmeden önce birkaç kez görüştüğü belirtiliyor.

Gizli görevde olduğunu söylemiş

Yasal başvuruda sadece BA olarak tanımlanan kadın, yetkililere Simmons'ın kendisine Minnesota otellerindeki konaklamaları için ödemeyi DHS'nin yaptığını söylediğini aktarmış. Insider, kadının ifadesine göre, adamın gizli bir görevde olduğunu iddia ettiğini belirtiyor.

Kadın, Simmons'ın Ford aracında bir tüfek fark etmiş. İfadeye göre adam, eskiden donanma özel kuvvetler mensubu olduğunu söylemiş ve askeri teçhizatla çekilmiş bir fotoğrafını göstermiş. Simmons'ın kolluk kuvvet taklidi yaptığını söyleyen bir TikTok yorumu görünce kadın şüphelenmeye başlamış.

Yetkililere bildirdi

Simmons, olayın ardından hesabını gizli hale getirse de BA, Colorado'daki eski mahkumiyetinin yanı sıra adamın gerçek kimliğinin kanıtlarını ortaya çıkaran yorumcuyla iletişime geçmiş. Kadın daha sonra, Simmons'a söylemeden adamı yetkililere bildirmiş.